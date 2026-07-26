Najkraći dan u 2026.: Otkrijte detalje astronomskog fenomena

Nije riječ o najkraćem danu prema količini dnevnog svjetla. Taj se izraz u ovom slučaju odnosi isključivo na trajanje Zemljine rotacije, piše Euronews. Sunce će izlaziti i zalaziti prema uobičajenom ljetnom rasporedu, a razliku mogu registrirati samo iznimno precizni atomski satovi.

Prema podacima i procjenama Međunarodne službe za rotaciju Zemlje i referentne sustave (IERS), Zemlja bi u nedjelju rotaciju trebala završiti 0,65 milisekundi prije nego što protekne punih 86.400 sekundi, koliko službeno traje jedan dan.

Iako Zemlju obično zamišljamo kao planet koji se okreće potpuno ravnomjernom brzinom, njezina se rotacija neprestano neznatno mijenja. Na nju mogu utjecati kretanja u atmosferi i oceanima, promjene u Zemljinoj jezgri, potresi te raspored mase na površini planeta. Važnu ulogu ima i gravitacijsko djelovanje Mjeseca.