Krovinović iznenadio izborom nakon odlaska iz Hajduka: Odlazi u kultni klub

Krovinović se pritom odrekao dijela primanja koja su mu pripadala do isteka ugovora kako bi se rastanak realizirao, dok će mu Hajduk isplatiti preostali dogovoreni dio.

Njegov odlazak već se neko vrijeme nazirao jer više nije bio u prvom planu, a sporazumnim raskidom klub je dodatno rasteretio igrački kadar i financijske obveze.

No posebno je zanimljiva njegova moguća sljedeća destinacija. Grêmio je blizu dovođenja Krovinovića, koji bi u brazilski klub stigao bez odštete.

Riječ je o jednom od najvećih brazilskih klubova i klubu u kojem je seniorsku karijeru započeo Ronaldinho. Upravo je u dresu Grêmija budući osvajač Zlatne lopte napravio prve velike nogometne korake prije odlaska u Europu.

U cijeloj priči važnu ulogu mogao bi imati i trener Grêmija Luís Castro. Portugalski stručnjak i Krovinović dobro se poznaju iz Portugala, a sada bi im se putevi ponovno mogli spojiti u Brazilu.

Krovinović je na Poljud stigao 2021. godine nakon inozemne karijere tijekom koje je igrao za Rio Ave, Benficu, West Bromwich Albion i Nottingham Forest. U Hajduku je proveo pet sezona i dugo bio jedan od važnijih igrača veznog reda.

Ako se posao realizira, Krovinović će prvi put u karijeri zaigrati izvan Europe i otvoriti potpuno novo poglavlje u brazilskom velikanu čiji su dres tijekom povijesti nosile neke od najvećih zvijezda tamošnjeg nogometa.