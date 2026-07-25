Je li vaš mobitel doista vodootporan? Evo što trebate znati

Razne okolnosti utječu na to koliko izloženosti vodi uređaj može pretrpjeti bez ozbiljnijih posljedica

Ako biste prije deset godina slučajno ispustili pametni telefon u bazen, postojala je velika vjerojatnost da će prestati raditi. Danas je veća vjerojatnost da će nastaviti s radom. Ali to ne znači da je u potpunosti otporan na vodu. Zapravo, nijedan mobitel nije u potpunosti vodootporan. Čak su i uređaji s visokim međunarodnim zaštitnim oznakama (IP) ocijenjeni samo na osnovi uranjanja na određenu dubinu tijekom određenog vremenskog razdoblja. Osim toga, testirani su na zaštitu od slatke vode. Ispustite li mobitel u bazen s klorom ili u slanu vodu, možda neće dobro proći. Što je još važnije, ocjene vodootpornosti nisu trajna stanja. Vodootporne brtve troše se svakim danom korištenja, smanjujući sposobnost zadržavanja tekućine tijekom vremena.

Što znači oznaka IP? IP se sastoji od dva dijela. Prvi broj označava otpornost uređaja na prašinu, a drugi broj predstavlja otpornost na vodu. Naprimjer, uređaj s ocjenom IP68 zadovoljava prag 6. razine otpornosti na prašinu i prag 8. razine otpornosti na vodu. Broj može biti zamijenjen s X kako bi se simboliziralo da nije testiran ni na otpornost na prašinu ni na vodu. Recimo, uređaj s oznakom IPX8 signalizira da nije testiran na zaštitu od prašine, ali je zadovoljio prag 8. razine otpornosti na vodu.

Evo kratkog pregleda oznaka vodootpornosti: X - nije testirano na otpornost na vodu - nema zaštite od vode 1 - zaštićeno od vertikalno padajućih kapljica vode 2 - zaštićeno od vertikalno padajućih kapljica vode s kućištem nagnutim do 15 stupnjeva od vertikale 3 - zaštićeno od prskanja vode do 60 stupnjeva od vertikale 4 - zaštićeno od prskanja vode iz svih smjerova 5 - zaštićeno od mlazova vode iz mlaznice promjera 63 milimetra 6 - zaštićeno od snažnijih mlazova vode iz mlaznice promjera 1,2 centimetra 7 - zaštićeno od uranjanja u vodu dubine do metra 30 minuta 8 - zaštićeno od uranjanja u vodu dublju od metra više od 30 minuta 9 - zaštićeno od prskanja vode visoke temperature i visokog tlaka

Tri uobičajene oznake IP koje ćete vidjeti su IP67, IP68 i IP69. Sve tri su otporne na prašinu i imaju određenu razinu vodootpornosti u pogledu fizičkog uranjanja u vodu. Međutim vrijeme koje uređaj može izdržati pod vodom i njena dubina variraju. Osim otpornosti na uranjanje, telefoni koji zadovoljavaju prag IP69 mogu podnijeti mlazove vode visoke temperature i visokog tlaka, poput one iz perilice posuđa. Ne oslanjajte se previše na IP Oznaka IP potvrđuje vodootpornost samo odmah poslije vađenja uređaja iz kutije, a to se s vremenom smanjuje. Svaka kap može ograničiti vodootpornost telefona te uzrokovati mikropukotine ili oslabiti gumene brtve koje sprječavaju ulazak vode. Čak i oni koji se izvrsno brinu o svom telefonu otkrit će da nakon nekoliko godina nije toliko otporan kao što je bio kao potpuno nov. Naime gumene brtve i vodootporna ljepila zadužena za zaštitu unutarnjih komponenti s vremenom se isušuju i troše te mogu olabaviti ili se početi raspadati, slabeći zaštitu uređaja od vode.