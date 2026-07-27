Spektakularan debi kineskog diva: Dionice skočile više od 470 posto

Ovakav skok je gurnuo tržišnu procjenu ChangXin Memory Technologies (CXMT) na oko 3,3 bilijuna juana (487,3 milijarde američkih dolara), što ga čini najvrednijom tvrtkom uvrštenoj u burzovnu kotaciju u kontinentalnoj Kini.

Dionice najvećeg kineskog proizvođača memorijskih čipova porasle su za više od 470 posto nakon što su debitirale na tehnološki bogatom Star Marketu Šangajske burze.

CXMT proizvodi čipove dinamičke memorije s izravnim pristupom (DRAM) koji pokreću podatkovne centre umjetne inteligencije, mobilne telefone, računala, tablete i druge uređaje.

Tvrtka koju je 2016. godine osnovao Zhu Yiming ima sjedište u Hefeiju, pokrajini Anhui u istočnoj Kini. Planiraju iskoristiti većinu prihoda od inicijalne javne ponude za povećanje proizvodnje memorijskih čipova te provođenje dodatnih istraživanja i razvoja.

Odlični rezultati IPO-a dat će više manevarskog prostora kineskim financijskim dužnosnicima, koji uvode mjere za suzbijanje pada tržišta dionica koje je posljednjih tjedana izbrisalo više od 1,5 mlrd. USD. Analitičari kažu kako je skok također bio potaknut potražnjom za dionicama daleko većom od ponude. Treba imati u vidu kako je samo sedam posto dionica tvrtke bilo dostupno za trgovanje.

Ipak, čini se kako postoji jak apetit kineskih ulagača za domaćim proizvođačem čipova, dok vlada u Pekingu gura naprijed s planovima prema kojima će svoju tehnološku industriju učini samostalnom. Južnokorejski tehnološki divovi Samsung Electronics i SK Hynix te američki Micron dominiraju DRAM tržištem. Te tri tvrtke čine oko 90 posto globalne proizvodnje.

Ranije ovog mjeseca, SK Hynix je prikupio 26,5 mlrd. USD svojom ponudom dionica u New Yorku, što je bilo najveće uvrštenje strane tvrtke u SAD-u. Tvrtka, koja je Nvidijin lljučni dobavljač diva čipova za umjetnu inteligenciju, objavila je prodaju 177,9 milijuna američkih depozitnih dionica za 149 USD po komadu.

Dionice su porasle čak 17 posto u petak u svom prvom danu trgovanja na Nasdaqu, ali su od tada izgubile dio tog dobitka. Tržišna vrijednost SK Hynixa u svibnju je premašila bilijun USD u matičnoj državi, potaknuta porastom potražnje za AI čipovima, piše BBC.