Evo koji je automobil Jose Mourinho odabrao u Realu

José Mourinho vratio se na klupu Real Madrida, a već prvih dana u Madridu preuzeo je i službeni automobil koji mu pripada zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji kraljevskog kluba i BMW-a.

Portugalski stručnjak nije birao skromno. Odlučio se za BMW XM, najskuplji i jedan od najsnažnijih modela u ponudi bavarskog proizvođača. Mourinho se tako pridružio skupini Realovih zvijezda koje također voze isti model. Za BMW XM odlučili su se Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Dean Huijsen, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham i Rodrygo.

Prvi dolazak portugalskog trenera u Realov trening-centar u Valdebebasu izazvao je veliko zanimanje navijača, a upravo su tada fotografi prvi put snimili njegov novi automobil. BMW XM prvi je model odjela BMW M razvijen kao plug-in hibrid. Pokreće ga 4,4-litreni V8 benzinski motor u kombinaciji s elektromotorom, a ovisno o izvedbi razvija između 653 i 748 konjskih snaga.