Evo koji je automobil Jose Mourinho odabrao u Realu

José Mourinho vratio se na klupu Real Madrida, a već prvih dana u Madridu preuzeo je i službeni automobil koji mu pripada zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji kraljevskog kluba i BMW-a.
Portugalski stručnjak nije birao skromno. Odlučio se za BMW XM, najskuplji i jedan od najsnažnijih modela u ponudi bavarskog proizvođača.
Mourinho se tako pridružio skupini Realovih zvijezda koje također voze isti model. Za BMW XM odlučili su se Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Dean Huijsen, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham i Rodrygo.
Prvi dolazak portugalskog trenera u Realov trening-centar u Valdebebasu izazvao je veliko zanimanje navijača, a upravo su tada fotografi prvi put snimili njegov novi automobil.
BMW XM prvi je model odjela BMW M razvijen kao plug-in hibrid. Pokreće ga 4,4-litreni V8 benzinski motor u kombinaciji s elektromotorom, a ovisno o izvedbi razvija između 653 i 748 konjskih snaga.
Najsnažnija izvedba Label Red do stotke ubrzava za samo 3,8 sekundi, dok električni pogon omogućuje vožnju bez uključivanja benzinskog motora do približno 80 kilometara, ovisno o uvjetima vožnje.
Riječ je o velikom SUV-u dugom nešto više od pet metara, širokom dva metra i visokom oko 1,75 metara. Međuosovinski razmak prelazi tri metra, pa putnicima nudi vrlo prostranu unutrašnjost.
BMW XM u osnovnoj izvedbi na europskim tržištima stoji oko 130.000 eura, dok cijena vrhunske izvedbe Label Red može premašiti 200.000 eura, ovisno o opremi i tržištu.
Mourinho automobil neće morati kupovati. Kao i ostali članovi prve momčadi Real Madrida, koristi ga u sklopu partnerstva koje njemački proizvođač automobila ima s madridskim velikanom.