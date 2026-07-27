Što je 'The Com', ekstremistička mreža koja vrbuje djecu i potiče ih na nasilje i samoozljeđivanje

Na društvenim mrežama ili na platformama za videoigre - nasilni pojedinci vrbuju djecu kako bi nastavili s njima razgovarati u zasebnim chat sobama, a tamo mogu vidjeti ekstremno nasilan sadržaj.

Unutar te mreže natječu se koja će grupa biti ozloglašenija, važan im je status pa se promoviraju krvavim zidovima, prizorima rezanja, sotonističkim simbolima, članovi moraju urezati po tijelu ime iznuđivača, navodi Europol. Imaju i priručnike za ubojstva i nasilne napade. Prijavljeno je više od 4000 takvih internetskih adresa.

'Nije samo jedna aplikacija ili jedna web stranica, radi se o kriminalnoj zajednici na internetu otkud i naziv The Com od The Community. Oni su ne samo dijelili nezakoniti sadržaj, nego su i poticali djecu na nasilje, čak na samoozljeđivanje, psihički manipulirali njima', rekao je za Dnevnik Nove TV sudski vještak za telekomunikacije Đuro Lubura.