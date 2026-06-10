Hrvatski i europski partneri razvili alate koji mladima približavaju STEM kroz poljoprivredu

Projekt SEED2STEM financiran je kroz program Erasmus+ KA220 – Cooperation Partnerships in Youth, a tijekom više od dvije i pol godine razvijani su obrazovni alati koji povezuju STEM znanja, poljoprivredu i digitalne tehnologije, s posebnim naglaskom na uključivanje mladih s manje mogućnosti.

Konferenciju organizira Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor, a okupit će stručnjake iz područja obrazovanja, poljoprivrede, STEM znanosti i ruralnog razvoja te predstavnike projektnih partnera iz Hrvatske, Rumunjske, Turske i Bugarske.

U sklopu projekta razvijena su četiri ključna obrazovna alata. Među njima je AGRO STEM kurikulum, osmišljen kako bi mladima kroz pripovijedanje i neformalne metode približio STEM sadržaje. Razvijena je i AGRO STEM platforma, digitalno središte s edukativnim sadržajima, tečajevima i materijalima za edukatore, organizacije civilnog društva i mlade.

Sudionici projekta osmislili su i IoT kurikulum koji mladima omogućuje praktičan rad s mikrokontrolerima i senzorima kroz primjere iz poljoprivrede, kao i edukativnu AGRO STEM igru koja kroz elemente gamifikacije potiče interes za znanost, tehnologiju i održivu proizvodnju hrane.

Svi razvijeni materijali dostupni su besplatno putem internetske platforme te se mogu koristiti izravno u internetskom pregledniku bez potrebe za instalacijom dodatnih programa. Organizatori ističu kako je cilj projekta povećati interes mladih za STEM područja kroz konkretne primjere iz poljoprivrede, sektora koji se sve više suočava s nedostatkom stručnog kadra, ali i posljedicama klimatskih promjena.

Projekt predstavlja pokušaj povezivanja dvaju područja koja će u budućnosti biti sve snažnije isprepletena - tehnologije i proizvodnje hrane, navodi se u priopćenju. Završna konferencija održava se 11. lipnja na kampusu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, a očekuje se sudjelovanje pedesetak predstavnika obrazovnog, znanstvenog i civilnog sektora.