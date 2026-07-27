Rast cijena goriva samo je početak: Od utorka još jedan šok za džepove građana?

Koliko će novi rast cijena pogoditi vozače, pokazuje primjer osobe koja mjesečno natoči dva puna spremnika dizela. Prema izračunu Dnevnika Nove TV , to je dosad plaćala 159 eura, dok će je od utorka ista količina goriva stajati 181 euro. U odnosu na medijalnu neto plaću, na gorivo bi tako mogla odlaziti gotovo sedmina mjesečne zarade.

Poskupljenje se, međutim, neće zaustaviti na benzinskim postajama. Među prvima će ga osjetiti prijevoznici, kojima je gorivo jedan od najvećih troškova poslovanja. 'Ako se ovaj trend poskupljenja nastavi, prijevoznici će opet morati dizati cijene, to je neminovno jer nama je to direktan trošak i mi budemo morali dići cijene', rekao je Branko Trstenjački, vlasnik tvrtke Transporti Trstenjački.

Rast cijena prijevoza zatim se prelijeva na gotovo svu robu koja se prevozi cestom, a posebno na hranu. Viši troškovi goriva povećavaju troškove prijevoza sirovina, poljoprivrednih proizvoda i gotove robe, što u konačnici može završiti na računima potrošača.

'Ako se situacija ova s ovako visokom cijenom energenata održi, onda će biti problema, naravno da će se to preliti u konačnici na cijene hrane', kazala je za Dnevnika Nove TV Zvjezdana Blažić.

Kao jedno od mogućih rješenja ponovno se spominje takozvani plivajući PDV. Riječ je o mehanizmu kojim bi država u razdobljima snažnog rasta cijena goriva privremeno smanjila stopu poreza na dodanu vrijednost i tako ublažila poskupljenje za krajnje potrošače.

Stopa PDV-a na gorivo mogla bi se smanjiti za najviše deset postotnih bodova, odnosno s 25 na 15 posto. Blažić, međutim, smatra da sada nije trenutak za takvu intervenciju. 'Ja ne bih ovog časa razmišljala o nekakvim poreznim intervencijama', izjavila je Blažić.