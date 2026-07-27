Rast cijena goriva samo je početak: Od utorka još jedan šok za džepove građana?

Cijene goriva od utorka ponovno rastu, a novi udar na kućne budžete mogao bi se vrlo brzo preliti i na cijene prijevoza, hrane te drugih proizvoda i usluga. Vozači poručuju da su sadašnje cijene već previsoke, a prijevoznici pak upozoravaju da rast troškova neće moći dugo podnositi bez novih poskupljenja
Koliko će novi rast cijena pogoditi vozače, pokazuje primjer osobe koja mjesečno natoči dva puna spremnika dizela. Prema izračunu Dnevnika Nove TV, to je dosad plaćala 159 eura, dok će je od utorka ista količina goriva stajati 181 euro. U odnosu na medijalnu neto plaću, na gorivo bi tako mogla odlaziti gotovo sedmina mjesečne zarade.
Poskupljenje se, međutim, neće zaustaviti na benzinskim postajama. Među prvima će ga osjetiti prijevoznici, kojima je gorivo jedan od najvećih troškova poslovanja. 'Ako se ovaj trend poskupljenja nastavi, prijevoznici će opet morati dizati cijene, to je neminovno jer nama je to direktan trošak i mi budemo morali dići cijene', rekao je Branko Trstenjački, vlasnik tvrtke Transporti Trstenjački.
Rast cijena prijevoza zatim se prelijeva na gotovo svu robu koja se prevozi cestom, a posebno na hranu. Viši troškovi goriva povećavaju troškove prijevoza sirovina, poljoprivrednih proizvoda i gotove robe, što u konačnici može završiti na računima potrošača.
'Ako se situacija ova s ovako visokom cijenom energenata održi, onda će biti problema, naravno da će se to preliti u konačnici na cijene hrane', kazala je za Dnevnika Nove TV Zvjezdana Blažić.
Kao jedno od mogućih rješenja ponovno se spominje takozvani plivajući PDV. Riječ je o mehanizmu kojim bi država u razdobljima snažnog rasta cijena goriva privremeno smanjila stopu poreza na dodanu vrijednost i tako ublažila poskupljenje za krajnje potrošače.
Stopa PDV-a na gorivo mogla bi se smanjiti za najviše deset postotnih bodova, odnosno s 25 na 15 posto. Blažić, međutim, smatra da sada nije trenutak za takvu intervenciju. 'Ja ne bih ovog časa razmišljala o nekakvim poreznim intervencijama', izjavila je Blažić.
Što je 'plivajući PDV'?
‘Plivajući PDV’ nije službeni porezni termin, nego kolokvijalni izraz koji se koristi za opis situacije u kojoj se stvarna stopa ili iznos PDV-a koji se naplaćuje potrošaču mijenja zbog tržišnih kretanja, a ne zato što je država promijenila zakonsku stopu.
Najčešće se koristi u dva konteksta:
- Kod cijena koje variraju (npr. gorivo)
Kada cijena proizvoda raste ili pada, PDV (koji je postotak cijene) automatski se povećava ili smanjuje. Tako PDV “pliva” zajedno s cijenom.
Primjer: ako gorivo poskupi, država ubire više PDV-a iako stopa ostaje ista.
- Kod političkih ili ekonomskih rasprava
Izraz se koristi kada se govori o ideji da bi država mogla prilagođavati PDV kako bi ublažila rast cijena (npr. smanjiti PDV kad cijene rastu i obrnuto). U tom smislu 'plivajući PDV' znači fleksibilan PDV.