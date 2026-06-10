Došao je i taj trenutak: Anthropicov Mythos postaje dostupan široj javnosti

Prije dva mjeseca Anthropic je predstavio Mythos ograničenom broju korisnika jer su bili zabrinuti da bi taj model umjetne inteligencije mogao nanijeti veliku štetu nađe li se u pogrešnim rukama.

Najavili su Claude Fable 5, model klase Mythos koji će biti dostupan poslovnim korisnicima i pretplatnicima. To je moguće zbog novih zaštitnih mjera koje blokiraju odgovore u određenim područjima visokog rizika, uključujući kibernetičku sigurnost i biologiju.

Postavi li korisnik visokorizično pitanje - primjerice, kako napraviti otrov ricin - model će blokirati odgovor i vratiti se na Claude Opus 4.8 kako bi pružio siguran odgovor.

Mythos je podigao puno prašine među vlastima, financijskim i drugim organizacijama zbog naprednih mogućnosti identificiranja sigurnosnih nedostataka u softveru. Pod okriljem projekta Glasswing, Anthropic ga je prvotno ponudio odabranoj skupini tvrtki, no lansiranjem Claude Fablea 5 ispunjava svoj cilj implementacije modela klase Mythos u velikim razmjerima.

Također kapitalizira rastući zamah i interes investitora za svoju tehnologiju uoči potencijalno masovne inicijalne javne ponude (IPO), koju se očekuje već ove godine.

Nada u veće prihode

Claude Fable 5, tvrde u Anthropicu, pokazuje 'iznimne performanse' u softverskom inženjerstvu i zadacima koji zahtijevaju znanje. Na pojedinim testovima postigao je više od 10 posto bolji rezultat od Claude Opusa 4.8, modela najavljenog krajem prošlog mjeseca.

Anthropic je također predstavio nadogradnju za Mythos, Claude Mythos 5. Riječ je o istom temeljnom modelu kao i Claude Fable 5, ali s ukinutim zaštitnim mjerama u nekim područjima.

Prema podacima te tvrtke iz svibnja, njihovi prihodi porasli su na 47 milijardi američkih dolara, u odnosu na otprilike 10 milijardi dolara godišnjeg prihoda lani. Nedavno su završili rundu financiranja uz procjenu vrijednosti od 965 milijardi dolara, nadmašivši OpenAI, koji je krajem ožujka procijenjen na 852 milijardi dolara.

OpenAI se također priprema za IPO, kao i SpaceX. Žestoka konkurencija znači da će glavni izvršni direktor Anthropica Dario Amodei biti pod pritiskom da opravda procjenu investitorima.

Claude Fable 5 mogao bi postati vrijedan novi izvor zarade za tvrtku. Model košta 10 dolara po milijunu ulaznih tokena i 50 dolara po milijunu izlaznih tokena, što je dvostruko skuplje nego Claude Opus 4.8. U Anthropicu vjeruju da kupcima nije važna samo cijena, već i veća točnost te veća korist jer inteligentniji modeli nude veći povrat ulaganja, piše CNBC.