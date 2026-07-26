Mogu ga trajno oštetiti: Ovo su najveće greške koje radimo s mobitelom na odmoru

Kako to možete spriječiti? Pogledajmo.

Ljeto je godišnje doba u kojem su baterije pametnih telefona izložene najvećim rizicima. Većina štete događa se na načine koji se u tom trenutku ne čine velikim problemom. I nisu, sve dok se ne pokaže kumulativni učinak.

Zašto se telefon pregrijava?

Visoke temperature - preko 34 stupnja Celzija - mogu potaknuti mobitel na poduzimanje mjera opreza kako bi zaštitio svoje komponente.

Evo nekih od najčešćih krivaca:

ostavljanje telefona na izravnoj svjetlosti

držanje uređaja u vrućem okruženju, poput automobila

korištenje navigacijskog sustava ili drugih zahtjevnih aplikacija u vrućim uvjetima

prekomjerna upotreba telefona tijekom punjenja

neispravna baterija ili punjač

greške u softveru

lažne aplikacije ili zlonamjerni softver.

Telefon se može pregrijati i na druge načine, poput neispravne aplikacije ili neodgovarajuće futrole za njega.

Što pregrijavanje čini mobitelu?

Ako unutarnja temperatura telefona prijeđe normalan radni raspon i on se pregrije, možete očekivati ​​probleme poput ovih:

možda uopće nećete moći koristiti telefon

sporiji rad

sporije punjenje

slabljenje signala

ne možete koristiti bljeskalicu.

Postoje i mogući trajni štetni učinci. Pregrijavanje može uzrokovati trajno oštećenje baterije, SIM kartice i drugih ključnih dijelova u telefonu.

Kako možete spriječiti pregrijavanje mobitela?

Najvažnije je držati mobitel podalje od izravne svjetlosti kad god je to moguće, osobito kada je vruće. Na plaži se on može pregrijati za samo nekoliko minuta na suncu.

Isto vrijedi i ako ga stavite na sunčano mjesto na upravljačkoj ploči ili sjedalu automobila. Nakon samo sat vremena unutrašnjost automobila može doseći 60 stupnjeva kada je vani 38 stupnjeva Celzijusa.