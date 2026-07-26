Mogu ga trajno oštetiti: Ovo su najveće greške koje radimo s mobitelom na odmoru

Većina štete događa se na načine koji se u tom trenutku ne čine velikim problemom. I nisu, sve dok se ne pokaže kumulativni učinak
Ljeto je godišnje doba u kojem su baterije pametnih telefona izložene najvećim rizicima. Većina štete događa se na načine koji se u tom trenutku ne čine velikim problemom. I nisu, sve dok se ne pokaže kumulativni učinak.
Kako to možete spriječiti? Pogledajmo.
Zašto se telefon pregrijava?
Visoke temperature - preko 34 stupnja Celzija - mogu potaknuti mobitel na poduzimanje mjera opreza kako bi zaštitio svoje komponente.
Evo nekih od najčešćih krivaca:
- ostavljanje telefona na izravnoj svjetlosti
- držanje uređaja u vrućem okruženju, poput automobila
- korištenje navigacijskog sustava ili drugih zahtjevnih aplikacija u vrućim uvjetima
- prekomjerna upotreba telefona tijekom punjenja
- neispravna baterija ili punjač
- greške u softveru
- lažne aplikacije ili zlonamjerni softver.
Telefon se može pregrijati i na druge načine, poput neispravne aplikacije ili neodgovarajuće futrole za njega.
Što pregrijavanje čini mobitelu?
Ako unutarnja temperatura telefona prijeđe normalan radni raspon i on se pregrije, možete očekivati probleme poput ovih:
- možda uopće nećete moći koristiti telefon
- sporiji rad
- sporije punjenje
- slabljenje signala
- ne možete koristiti bljeskalicu.
Postoje i mogući trajni štetni učinci. Pregrijavanje može uzrokovati trajno oštećenje baterije, SIM kartice i drugih ključnih dijelova u telefonu.
Kako možete spriječiti pregrijavanje mobitela?
Najvažnije je držati mobitel podalje od izravne svjetlosti kad god je to moguće, osobito kada je vruće. Na plaži se on može pregrijati za samo nekoliko minuta na suncu.
Isto vrijedi i ako ga stavite na sunčano mjesto na upravljačkoj ploči ili sjedalu automobila. Nakon samo sat vremena unutrašnjost automobila može doseći 60 stupnjeva kada je vani 38 stupnjeva Celzijusa.
Stoga sklonite telefon s izravne svjetlosti – u džep ili ruksak, ispod ručnika ili u sjenovit dio vozila. Optimalna unutarnja temperatura uređaja trebala bi biti negdje između 0 i 35 stupnjeva Celzijusa.
Kako bi se spriječilo pregrijavanje, Apple preporučuje držati ga na temperaturi između -20 i 45 stupnjeva Celzijusa. Nemojte stavljati telefon u zamrzivač, suprotno savjetima koji se pojavljuju na društvenim mrežama, da biste ga rashladili jer ga tako možete oštetiti.
Također biste trebali slijediti ove savjete:
- u tim uvjetima izbjegavajte aplikacije koje intenzivno koriste grafiku ili procesor dok se telefon puni, što uključuje velike mobilne videoigre poput PUBG Mobilea ili aplikacije za streaming poput Netflixa i Hulua
- nemojte koristiti maksimalnu svjetlinu zaslona
- nadograđujte softver i aplikacije jer greška u softveru može dovesti do problema s pregrijavanjem
- izvadite mobitel iz futrole tijekom punjenja
- izbjegavajte istovremeno punjenje i korištenje zahtjevnih aplikacija
- nakon snimanja videa napravite stanku od nekoliko minuta
- izbjegavajte punjače koji nisu originalni.
Također, ako ne možete izbjeći dulji boravak na visokim ljetnim temperaturama, razmotrite mogućnost nabavke termo torbe za mobitel. Takva torba može poslužiti i za zaštitu od hladnog vremena na, primjerice, skijanju.
Ako pregrijavanje postane čest problem – a uređaj nije izložen svemu što opisujemo u ovom članku – uzrok bi mogla biti neispravna baterija. Stoga prvo pogledajte što vam sam mobitel govori.
Na iPhoneu otvorite Settings, pa Battery i provjerite Battery Health. Za uređaje s operativnim sustavom Android otvorite Settings, Battery pa Battery Diagnostics (Pixel) ili Settings, Battery information (Samsung), ili nešto slično tome za vaš uređaj.
Ako je funkcionalnost smanjena, možda je vrijeme za promjenu baterije. Osim toga, ako je telefon ispupčen, napuknut ili pokazuje druge znakove 'natečene' baterije, isključite ga i odmah zatražite pomoć stručnjaka, piše CNET.