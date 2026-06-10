Jedva čekate Svjetsko prvenstvo? Gledanje nogometnih utakmica moglo bi biti dobro za vas

Istraživanje, koje je provela grupa znanstvenika Sveučilišta Anglia Ruskin , analiziralo je podatke prikupljene od 7200 odraslih osoba u Velikoj Britaniji. Otkrili su da su oni koji su posjećivali sportske susrete uživo bili zadovoljniji, smatrali su da im je život ispunjeniji i bili su manje usamljeni od onih koji nisu odlazili na utakmice . Slične su dobrobiti primijećene i kod onih koji su pratili sport na televiziji ili online.

Točnije, istraživanja su pokazala da ljudi koji gledaju sport doživljavaju veću dobrobit od onih koji to ne čine , a razlog ne leži samo u ljubavi prema njemu, već u društvenim aspektima gledanja i navijanja.

Pozitivan učinak praćenja sporta vjerojatno je povezan sa socijalnim identitetom jer ga većina ljudi gleda s prijateljima. Istraživanja su pokazala da su oni koji su se snažno identificirali sa sportskim timom imali veću vjerojatnost da će osjećati emocionalnu podršku ostalih navijača, što im je povećalo zadovoljstvo životom.

Osim toga, razvija se zajednički društveni identitet te se dijele društvene i emocionalne koristi uspjeha u grupi. A kad tim za koji se navija izgubi, vjerojatnije je da će se navijači distancirati od njega kako bi se zaštitili od negativnih društvenih i psiholoških posljedica.

Japanska studija otkrila je da su područja mozga povezana sa psihološkim nagradama (dobrim osjećajem) bila aktivnija kada su sudionici gledali sport koji je popularan (npr. nogomet) nego one manje popularne. Istraživači ističu da je uživanje u usponima i padovima omiljenog sportskog tima ili sportaša dobro za pojedinca dok god to iskustvo dijeli s drugima.

Stoga nemojte kolutati očima, već okupite društvo i organizirajte zajedničko gledanje sportskih natjecanja. To će biti dobro za vas.