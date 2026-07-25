Musk priznao da se 'zanio' politikom, ali i da će AI nadmašiti ljude za samo pet godina

No, nastavio je braniti osnovni cilj svog rada u DOGE-u, državnom uredu koji je trebao smanjiti potrošnju u državi. Rekao je kako je cilj bio osigurati da se novac 'ne baca ili troši na prijevarne aktivnosti', ali i priznao da je zbog toga dobio mnogo kritika.

'Mislim da sam se malo previše uključio u politiku. Zanio se, iskreno' , rekao je Musk odgovarajući na pitanje o svom kratkom izletu.

Tijekom intervjua koji je trajao čak 90 minuta, Musk se dotaknuo cijelog niza tema, no najviše su zanimanja izazvali odgovori vezani uz njegov izlet u politiku i stav oko umjetne inteligencije.

Jedna od kritika bila je usmjerena na smanjenje pomoći agenciji USAID, zbog čega su okončani brojni programi koji su spašavali živote diljem svijeta.

Musk je odbacio optužbe da je smanjenje pomoći stajalo ljude života, pogotovo u Africi. Odlučno je ponavljao kako je 'nula ljudi' umrlo zbog tog poteza.

Tvrdio je da su filantropske organizacije poput Zaklade Gates i MacKenzie Scottove udruge Yield Giving mogle intervenirati, a ako nisu, smatra Musk, 'jednako su odgovorne. Odbacio je izvješća o smrtnim slučajevima i rekao da potječu od 'prevarantskih organizacija' koje traže ponovno financiranje.

Umjetna inteligencija postat će pametnija od ljudi veoma brzo

Dotaknuo se i pitanja umjetne inteligencije i njenog brzog razvoja.

Rekao je da bi umjetna inteligencija mogla premašiti kolektivnu ljudsku inteligenciju za 'otprilike pet godina'. Dodao je kako 'uskoro neće postojati ništa što umjetna inteligencija ne može bolje od ljudi'.

I dalje je uvjeren kako će zbog toga uslijediti gotovo utopijsko doba za čovječanstvo, doba u kojem 'svatko može imati sve što mu padne napamet'.

No, dodao je kako uvijek postoji mogućnost da se dogodi nešto što bi moglo spriječiti takav razvoj događaja. Primjerice, 'veliki termonuklearni rat'.

'Pod uvjetom da ne dođe do Trećeg svjetskog rata, mislim da smo na putu do razdoblja nevjerojatnog izobilja', rekao je Musk.

Nastavio je pomalo skromno, kako bi bilo egoistično da vjeruje kako može upravljati 'supergenijalnom umjetnom inteligencijom koja je puno pametnija od mene'. Ono što možemo učiniti, smatra Musk, je pokušati u umjetnu inteligenciju ugraditi 'dobre vrijednosti', da 'brine o čovječanstvu' i da 'želi da budemo sretni i napredujemo'.

Ne možete zaustaviti razvoj umjetne inteligencije



Osvrnuo se i na svoje ranije pokušaje da zaustavi razvoj umjetne inteligencije ili da se njome sigurno upravlja, no konstatirao je kako je to uglavnom ubrzalo tehnologiju.

'Ne možete ih pobijediti? Pridružite im se', zaključio je Musk i dodao da čak i ako postoji gumb za zaustavljanje razvoja umjetne inteligencije, 'vjerojatno ga ne bismo trebali pritisnuti'.

Međutim, to ne znači da Musk ipak ne smatra da bi trebali imati određenu razinu kontrole nad razvojem umjetne inteligencije. Njegov je stav da bi vodeće tvrtke za umjetnu inteligenciju trebale međusobno surađivati i održavati sigurnosne sastanke svako toliko, kako bi mogli međusobno pregledati nove modele prije objavljivanja. Uvjeren je da bi konkurenti bili bolji u uočavanju problema u modelima od, primjerice, vlada.

Sukob oko Londona i dezinformacija



Druga tema o kojoj se raspravljalo bila je Muskova opsesija Londonom i Ujedinjenim Kraljevstvom te njegova želja da ih naslika kao distopijske, kriminalom ispunjene krajolike pakla.

Urednica The Economista, Zanny Minton Beddoesom, nije se baš složila s Muskovim tvrdnjama i dala cijeli niz konkretnih brojki koje osporavaju Muskove tvrdnje da je Ujedinjeno Kraljevstvo na putu prema građanskom ratu, zbog blage politike oko migracije.

Musk je tijekom razgovora priznao da nije bio u Velikoj Britaniji posljednjih godina, na što je Minton Beddoesom odgovorila: 'Živim tamo, a brojke opovrgavaju ono što kažete'.

'Sve te brojke o kriminalu. London je puno sigurniji grad od bilo kojeg grada u Sjedinjenim Državama. Nasilni kriminal u Ujedinjenom Kraljevstvu nije tamo gdje mislite da jest, zapravo, opada. Naslikali ste, i budući da imate toliko sljedbenika, toliko Amerikanaca vjeruje u to, ljubazan stav da su Europa i Velika Britanija preplavljeni zastrašujućim muslimanskim imigrantima, da se silovanja događaju na svakom uglu, da postoji svojevrsno uništenje civilizacije', sasula je Minton Beddoesom sve u lice Musku, na što je on negirao da je ikad rekao takve stvari.