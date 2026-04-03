Kakvo otkriće: Složeni organizmi stariji su nego što se mislilo?

Rezultati sugeriraju kako do eksplozije životinjske raznolikosti u kambriju nije došlo iznebuha, već se postupno nakupljanje složenog životinjskog svijeta odvijalo milijunima godina ranije
Prije više od 539 milijuna godina, mekane životinje u obliku klarineta usidrile su se na morskom dnu na podlogama u obliku diska, njišući se uz životinje koje su se probijale i nalikovale crvima i košarama.
Ova stvorenja samo su neka od onih koja oživljavaju iz riznice novootkrivenih fosila u jugozapadnoj Kini.
Iznenađujuće je vidjeti neka od ovih čudnih stvorenja tako daleko u fosilnim zapisima. Njihovo otkriće otkriva ključne nove detalje o jednoj od najznačajnijih eksplozija u raznolikosti životinja u povijesti fosila.
Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Science.
Trubači kao prekretnica
Edijakaransko razdoblje prethodilo je ključnom trenutku u prapovijesti životinja nazvanom kambrijska eksplozija, koja je započela prije otprilike 539 milijuna godina i označila dramatičnu i brzu diverzifikaciju (eksploziju) fizičkih oblika i složenosti.
Kako je do te eksplozije došlo, zasad nije jasno.
Fosili iz kasnog edijakaranskog razdoblja, od prije 575 milijuna do 539 milijuna godina, pokazuju kako se tada pojavljuju prvi nedvosmisleni životinjski fosili, ali ne nude puno pojedinosti o tijelima ili biologiji životinja.
Brojne kambrijske životinjske skupine također se ne pojavljuju u edijakaranskim zapisima, što sugerira kako je kambrijska raznolikost životinja možda eksplodirala od samo malog broja vrsta.
Nova zbirka fosilnih uzoraka prikupljenih u blizini Jiangchenga u Kini osporava tu ideju.
Prilikom prikupljanja fosila edijakaranskih algi na toj lokaciji tijekom 2022. godine primjećeni su čudni, neidentificirani fosilni fragmenti.
Godinu dana kasnije pronađene su sačuvane cilindrične životinje koje su stršile nekoliko centimetara iznad morskog dna, opremljene ravnim jastučićem na jednom kraju i rilom u obliku zastave na drugom, koji se čini izvlačivim iz njihovih usta.
Ti su crvi 'trubači' označili prekretnicu.
Nova runda istraživanja tijekom 2024. otkrila je još više kasnih edijakarskih fosila, pa se njihov ukupan broj popeo na oko 700.
Uspoređujući životinjske fosile s onima poznatim iz edijakarskog i kambrijskog razdoblja, istraživači su pronašli primjerke koji su nalikovali vrti Haootia, formalno opisanoj 2014., koja datira prije 560 milijuna godina i najraniji je poznati dokaz mišićnog tkiva kod životinje.
Haootia i novi nalaz nalikuju živoj čaši za martini s pipcima na rubu ili koralju ili meduzi sa stabljikom. Poput tih modernih životinja, imaju dijelove tijela koji počinju od središnje točke, što se naziva radijalnom simetrijom.
Pozornost su privukle životinje s bilateralnom simetrijom - sličnim značajkama na desnoj i lijevoj strani. Fosilizirana tijela bilaterijanaca ovako rano su rijetka - do sada su poznate samo četiri vrste iz edijakarskog razdoblja.
Istraživanje je pronašlo više od 180 fosila trubača, zajedno s fosilima drugih bilateralnih stvorenja, uključujući i one koji su izgledali poput kobasica na ražnjićima, s pernatim dodacima oko vrhova usta.
Mnogi od njih pokazuju strukture specijalizirane za hranjenje, što ukazuje na prilično složene organizme i ide u prilog tvrdnji kako su se glavne životinjske loze već bile diverzificirale prije kambrija.
Rezultati sugeriraju kako do eksplozije životinjske raznolikosti u kambriju nije došlo iznebuha, već se postupno nakupljanje složenog životinjskog svijeta odvijalo milijunima godina ranije, piše Science News.