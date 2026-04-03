Kakvo otkriće: Složeni organizmi stariji su nego što se mislilo?

Rezultati sugeriraju kako do eksplozije životinjske raznolikosti u kambriju nije došlo iznebuha, već se postupno nakupljanje složenog životinjskog svijeta odvijalo milijunima godina ranije

Prije više od 539 milijuna godina, mekane životinje u obliku klarineta usidrile su se na morskom dnu na podlogama u obliku diska, njišući se uz životinje koje su se probijale i nalikovale crvima i košarama. Ova stvorenja samo su neka od onih koja oživljavaju iz riznice novootkrivenih fosila u jugozapadnoj Kini.

Iznenađujuće je vidjeti neka od ovih čudnih stvorenja tako daleko u fosilnim zapisima. Njihovo otkriće otkriva ključne nove detalje o jednoj od najznačajnijih eksplozija u raznolikosti životinja u povijesti fosila. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Science. Trubači kao prekretnica Edijakaransko razdoblje prethodilo je ključnom trenutku u prapovijesti životinja nazvanom kambrijska eksplozija, koja je započela prije otprilike 539 milijuna godina i označila dramatičnu i brzu diverzifikaciju (eksploziju) fizičkih oblika i složenosti. Kako je do te eksplozije došlo, zasad nije jasno. Fosili iz kasnog edijakaranskog razdoblja, od prije 575 milijuna do 539 milijuna godina, pokazuju kako se tada pojavljuju prvi nedvosmisleni životinjski fosili, ali ne nude puno pojedinosti o tijelima ili biologiji životinja. Brojne kambrijske životinjske skupine također se ne pojavljuju u edijakaranskim zapisima, što sugerira kako je kambrijska raznolikost životinja možda eksplodirala od samo malog broja vrsta. Nova zbirka fosilnih uzoraka prikupljenih u blizini Jiangchenga u Kini osporava tu ideju. Prilikom prikupljanja fosila edijakaranskih algi na toj lokaciji tijekom 2022. godine primjećeni su čudni, neidentificirani fosilni fragmenti. Godinu dana kasnije pronađene su sačuvane cilindrične životinje koje su stršile nekoliko centimetara iznad morskog dna, opremljene ravnim jastučićem na jednom kraju i rilom u obliku zastave na drugom, koji se čini izvlačivim iz njihovih usta. Ti su crvi 'trubači' označili prekretnicu.