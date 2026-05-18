Dopisivanje između iPhonea i Androida napokon dobiva enkripciju

Enkripcija na obje strane, end-to-end ili E2EE znači da poruke mogu čitati isključivo pošiljatelj i primatelj, a sadržaj razgovora i privici zaštićeni su od hakera, telekom operatera, vlada, pa čak i samih tehnoloških kompanija koje upravljaju servisima.

Nova zaštita počela se uvoditi u beta verziji za one koji imaju najnovije verzije iOS-a i Androida, čime prvi put poruke između dva najveća mobilna ekosustava dobivaju istu razinu privatnosti kakvu su već godinama imali oni unutar pojedinih platformi.

Nakon godina frustracija korisnika Androida i iPhonea, Apple i Google konačno uvode enkripciju na obje strane za tekstualne poruke razmijenjene između uređaja ta dva sustava, piše TechCrunch .

Tako iMessage koristi takvu zaštitu još od 2011. godine, a korisnici Androida imaju enkriptirane RCS razgovore od 2021. godine. Međutim komunikacija između Androida i iPhonea dugo je ostala ograničena na zastarjeli SMS standard bez moderne zaštite i funkcija, što je frustriralo korisnike. Poruke s Androida često su rušile grupne chatove na iPhoneu, fotografije i videi slali su se u lošoj kvaliteti, a pojavila se čak i društvena stigma vezana uz tzv. green bubble efekt, odnosno zelene poruke koje iPhone prikazuje kada razgovara s Androidom.

Ključ promjene je protokol RCS, moderni nasljednik SMS-a koji podržava indikatore tipkanja, reakcije emojijima, kvalitetnije multimedijske datoteke, duže poruke i enkripciju. Google je godinama pritiskao Apple da prihvati RCS kako bi komunikacija između platformi postala funkcionalnija.

Apple je dugo odbijao podršku za RCS, no kompanija je 2023. godine ipak popustila pod regulatornim pritiscima, posebno iz Europe i SAD-a, gdje su vlasti sve snažnije kritizirale zatvorenost njezina ekosustava. Sada se uvodi i posljednji veliki korak - potpun E2EE između Androida i iPhonea putem RCS-a.

Funkcija se zasad postupno širi kroz beta verzije softvera pa neće odmah biti dostupna svima. Kada je razgovor zaštićen, u chatu će se pojaviti ikona lokota koja potvrđuje da je komunikacija enkriptirana. Ovim potezom Apple i Google praktički zatvaraju jedan od najvećih tehnoloških sukoba modernog mobilnog tržišta, barem kada je riječ o osnovnoj razmjeni poruka između 'plavih' i 'zelenih' mjehurića.