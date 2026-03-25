Znanstvenici iz CERN-a prvi put uspješno transportirali antimateriju izvan laboratorija, u kamionu

Znanstvenici iz CERN-a prvi su put uspješno transportirali antimateriju izvan laboratorija u eksperimentu koji bi mogao značajno proširiti mogućnosti njezina proučavanja.

Tijekom četverosatnog testa oko 100 antiprotona prevezeno je kamionom u posebno dizajniranom spremniku. Ključni izazov bio je spriječiti kontakt antimaterije s običnom materijom jer bi u tom slučaju došlo do trenutačnog uništenja i oslobađanja energije.

Kako bi to izbjegli, istraživači su koristili tzv. transportnu zamku za antiprotone, uređaj veličine približno kubnog metra koji stvara vakuum i koristi snažna magnetska polja hlađena na oko -269 Celzijevih stupnjeva. Na taj način čestice ostaju lebdeće i ne dodiruju stijenke spremnika.

Izazovno putovanje

Eksperiment je pokazao da je moguće sigurno premještati antimateriju izvan strogo kontroliranih laboratorijskih uvjeta, što predstavlja važan korak prema budućim istraživanjima u drugim institucijama. Jedna od potencijalnih destinacija je Sveučilište Heinrich Heine u Düsseldorfu, na kojem bi uvjeti mogli omogućiti preciznija mjerenja nego u CERN-u, podložnom magnetskim smetnjama zbog brojnih eksperimenata.

Prema riječima fizičarke Tare Shears sa Sveučilišta Liverpool, antimaterija je ključna za razumijevanje jednog od najvećih pitanja u znanosti: zašto svemir postoji u današnjem obliku. U njegovoj ranoj fazi materija i antimaterija postojale su u jednakim količinama, no danas dominira materija.