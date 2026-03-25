Znanstvenici iz CERN-a prvi put uspješno transportirali antimateriju izvan laboratorija, u kamionu

Smještene u visokotehnološki, superohlađeni spremnik, krhke su čestice preživjele kratko putovanje kamionom bez dodira s običnom materijom, što bi učinilo da nestanu u bljesku energije
Znanstvenici iz CERN-a prvi su put uspješno transportirali antimateriju izvan laboratorija u eksperimentu koji bi mogao značajno proširiti mogućnosti njezina proučavanja.
Tijekom četverosatnog testa oko 100 antiprotona prevezeno je kamionom u posebno dizajniranom spremniku. Ključni izazov bio je spriječiti kontakt antimaterije s običnom materijom jer bi u tom slučaju došlo do trenutačnog uništenja i oslobađanja energije.
Kako bi to izbjegli, istraživači su koristili tzv. transportnu zamku za antiprotone, uređaj veličine približno kubnog metra koji stvara vakuum i koristi snažna magnetska polja hlađena na oko -269 Celzijevih stupnjeva. Na taj način čestice ostaju lebdeće i ne dodiruju stijenke spremnika.
Izazovno putovanje
Eksperiment je pokazao da je moguće sigurno premještati antimateriju izvan strogo kontroliranih laboratorijskih uvjeta, što predstavlja važan korak prema budućim istraživanjima u drugim institucijama. Jedna od potencijalnih destinacija je Sveučilište Heinrich Heine u Düsseldorfu, na kojem bi uvjeti mogli omogućiti preciznija mjerenja nego u CERN-u, podložnom magnetskim smetnjama zbog brojnih eksperimenata.
Prema riječima fizičarke Tare Shears sa Sveučilišta Liverpool, antimaterija je ključna za razumijevanje jednog od najvećih pitanja u znanosti: zašto svemir postoji u današnjem obliku. U njegovoj ranoj fazi materija i antimaterija postojale su u jednakim količinama, no danas dominira materija.
Potencijal za nova otkrića je izniman
Fizičar Alan Barr s Oxforda istaknuo je da je glavni izazov održati stabilnost čestica tijekom transporta: 'Uređaj drži antiprotone u ultrahladnom vakuumu pomoću snažnih električnih i magnetskih polja, sprječavajući njihov dodir sa stijenkama.'
Ovaj test predstavlja dokaz koncepta, ali tehnički izazovi i dalje postoje. Trenutna autonomija sustava iznosi oko četiri sata dok bi, primjerice, transport do Düsseldorfa trajao znatno duže. Unatoč tome, znanstvenici vjeruju da bi daljnji razvoj mogao omogućiti rutinski transport antimaterije i otvoriti vrata novim otkrićima, čije se potencijalne primjene zasad još ne mogu u potpunosti predvidjeti, piše Euronews.