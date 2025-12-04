Školjke pronađene u Španjolskoj mogle bi biti među najstarijim glazbenim instrumentima

Miquel López García, istraživač Sveučilišta u Barceloni, tvrdi da je 12 velikih truba napravljenih od školjki te pronađenih u neolitskim naseljima i rudnicima u Kataloniji - a datiraju između kraja petog i početka četvrtog tisućljeća prije Krista - možda korišteno kao uređaji za komunikaciju na velike udaljenosti i kao rudimentarni glazbeni instrumenti.

Školjke su, čini se, sakupljene nakon što su uginuli morski puževi Charonia lampas, koji žive u njima, što sugerira da ih se nije upotrebljavalo za kuhanje i prehranu. Uz to, uklanjanje šiljastog vrha ukazuje na to da su korištene kao trube.

Te su pretpostavke testirane akustičnim eksperimentima na osam školjki, dovoljno očuvanima da bi proizvodile zvuk. Rezultat je bio 'zaista snažan, stabilan ton', usporediv s onim što ga stvara francuski rog.