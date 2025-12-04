Školjke pronađene u Španjolskoj mogle bi biti među najstarijim glazbenim instrumentima

Osim za glazbu, trube napravljene od školjki mogle su biti korištene kao komunikacijski alati između različitih zajednica koje su naseljavale regiju, ali i rudara
Miquel López García, istraživač Sveučilišta u Barceloni, tvrdi da je 12 velikih truba napravljenih od školjki te pronađenih u neolitskim naseljima i rudnicima u Kataloniji - a datiraju između kraja petog i početka četvrtog tisućljeća prije Krista - možda korišteno kao uređaji za komunikaciju na velike udaljenosti i kao rudimentarni glazbeni instrumenti.
Školjke su, čini se, sakupljene nakon što su uginuli morski puževi Charonia lampas, koji žive u njima, što sugerira da ih se nije upotrebljavalo za kuhanje i prehranu. Uz to, uklanjanje šiljastog vrha ukazuje na to da su korištene kao trube.
Te su pretpostavke testirane akustičnim eksperimentima na osam školjki, dovoljno očuvanima da bi proizvodile zvuk. Rezultat je bio 'zaista snažan, stabilan ton', usporediv s onim što ga stvara francuski rog.
No istraživanje je otišlo dalje od pojedinačnih tonova, a cilj je bio odrediti pun glazbeni potencijal školjki i snimljene su male improvizacije odsvirane na tim instrumentima. Tako je otkriveno da je moguće oblikovati ne samo ton, već i note. Stavljajući ruku u otvor školjki, može se mijenjati i snižavati njihov ton, a različitim načinima puhanja bilo je moguće mijenjati njegovu boju.
Bili su to među prvim instrumentima u ljudskoj povijesti, a oni korištenjem vibracije usana proizvode zvuk slično kao moderni limeni puhački instrumenti, poput trube i trombone.
U članku, objavljenom u časopisu Antiquity, iznesena je pretpostavka da su trube od školjki mogle biti korištene kao komunikacijski alati, bilo između različitih zajednica koje su naseljavale regiju, bilo između tih naselja i pojedinaca koji su radili u tom poljoprivrednom području.
Također, školjke su mogli koristiti radnici u različitim galerijama rudnika variscita, gdje je pronađeno šest primjeraka drevnih instrumenata. Najstarija truba od školjki s praktički identičnim karakteristikama pronađena je u špilji Marsoulas na jugu Francuske, naseljenoj u periodu oko 18 tisuća godina prije Krista.
Poput školjke Marsoulas - koja je više od 80 godina ležala zaboravljena u muzejskoj zbirci prije nego što je otkriveno da su je njezini pretpovijesni vlasnici modificirali kako bi se koristila kao puhački instrument - katalonske školjke posjeduju moguće 'ekspresivne kvalitete koje također ukazuju na širu glazbenu primjenu', piše Guardian.