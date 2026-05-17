Jeste li znali tko posjeduje automobil vrijedan gotovo 100 milijuna eura?

Riječ je o jednom od najrjeđih automobila u povijesti. Proizvedena su samo četiri primjerka, a mnogi stručnjaci smatraju ga najljepšim automobilom svih vremena.

Lauren je svoj primjerak kupio još 1988. godine, a automobil je kasnije prošao gotovo 10 tisuća sati restauracije pod vodstvom poznatog stručnjaka Paula Russella, piše SuperCarBlondie.

Automobil vrjedniji od privatnih aviona

Vrijednost Bugattija 57SC Atlantic danas je toliko velika da vrijedi više od nekoliko privatnih zrakoplova zajedno. Automobil je obojen u posebnu nijansu Rich Sapphire Blue, a godinama osvaja najveće svjetske nagrade na izložbama klasičnih automobila. Posebno se istaknuo 2013., kada je osvojio prestižnu titulu 'Best in Show' na Concorso d'Eleganza Villa d'Este u Italiji.

Iako izgleda poput umjetničkog djela na kotačima, riječ je i o ozbiljnom sportskom automobilu za svoje vrijeme. Pokreće ga 3,3-litreni redni osmerocilindrični motor sa 210 konjskih snaga, a mogao je dosegnuti brzinu od gotovo 200 km/h - nevjerojatnu brojku za 1930-e godine.