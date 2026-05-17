Jeste li znali tko posjeduje automobil vrijedan gotovo 100 milijuna eura?

Ralph Lauren nije poznat samo po jednom od najpoznatijih modnih brendova na svijetu. Američki dizajner i milijarder vlasnik je i jednog od najvrjednijih automobila ikad napravljenih - legendarnog Bugattija 57SC Atlantic, čija se vrijednost danas procjenjuje na oko 100 milijuna dolara, odnosno gotovo 92 milijuna eura.
Riječ je o jednom od najrjeđih automobila u povijesti. Proizvedena su samo četiri primjerka, a mnogi stručnjaci smatraju ga najljepšim automobilom svih vremena.
Lauren je svoj primjerak kupio još 1988. godine, a automobil je kasnije prošao gotovo 10 tisuća sati restauracije pod vodstvom poznatog stručnjaka Paula Russella, piše SuperCarBlondie.
Automobil vrjedniji od privatnih aviona
Vrijednost Bugattija 57SC Atlantic danas je toliko velika da vrijedi više od nekoliko privatnih zrakoplova zajedno. Automobil je obojen u posebnu nijansu Rich Sapphire Blue, a godinama osvaja najveće svjetske nagrade na izložbama klasičnih automobila. Posebno se istaknuo 2013., kada je osvojio prestižnu titulu 'Best in Show' na Concorso d'Eleganza Villa d'Este u Italiji.
Iako izgleda poput umjetničkog djela na kotačima, riječ je i o ozbiljnom sportskom automobilu za svoje vrijeme. Pokreće ga 3,3-litreni redni osmerocilindrični motor sa 210 konjskih snaga, a mogao je dosegnuti brzinu od gotovo 200 km/h - nevjerojatnu brojku za 1930-e godine.
Jedan primjerak je nestao
Bugatti 57SC Atlantic dizajnirao je Jean Bugatti, sin osnivača marke Ettorea Bugattija. Svaki od četiri proizvedena primjerka ima posebnu priču.
Jedan je završio u kolekciji obitelji Rothschild, drugi je koristio sam Jean Bugatti, ali mu se kasnije izgubio svaki trag i do danas nije pronađen. Treći primjerak teško je uništen u prometnoj nesreći 1955., no desetljećima kasnije potpuno je restauriran.
Četvrti i vjerojatno najpoznatiji danas je upravo onaj u vlasništvu Ralpha Laurena.
Kolekcija vrijedna više od pola milijarde dolara
Lauren posjeduje jednu od najimpresivnijih kolekcija automobila na svijetu, procijenjenu na više od 550 milijuna eura. U garaži ima i dva McLarena P1, Ferrari LaFerrari, McLaren F1, Porsche 918 Spyder i brojne druge rijetke modele.
No čak i među takvom konkurencijom Bugatti 57SC Atlantic zauzima posebno mjesto - kao automobil koji mnogi smatraju najvrjednijim i najpoželjnijim klasičnim automobilom na svijetu.