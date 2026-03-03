Nizozemski ‘ubojica cijena‘ sljedeći tjedan otvara prvi dućan u Hrvatskoj

div iz europe

Nizozemski maloprodajni lanac Action 11. ožujka u Sesvetama otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Time Hrvatska postaje 15. tržište na kojem posluje ovaj diskontni lanac, koji se posljednjih godina ubraja među najbrže rastuće u Europi

Iz kompanije najavljuju da će kupcima ponuditi oko 6000 proizvoda u 14 kategorija, uz naglasak na niske cijene i sve veći udio održivih artikala. U ponudi su kućanske potrepštine, dekoracije, proizvodi za uređenje doma i vrt, igračke, multimedija, zdravlje i osobna njega, hrana i piće s duljim rokom trajanja, deterdženti, oprema za kućne ljubimce, moda i posteljina, piše Jutarnji list.

Dolazak Actiona na hrvatsko tržište najavljivan je od sredine prošle godine. Tvrtka je registrirana u Zagrebu s temeljnim kapitalom od dva milijuna eura, a za direktoricu za Hrvatsku i Sloveniju imenovana je Neda Vuk Salaba. U međuvremenu su započele pripreme za uređenje poslovnica i zapošljavanje kadra.

U prosincu su zaposleni voditelji poslovnica i njihovi zamjenici za tri lokacije – Sesvete, Ivanec i Labin. Prema dostupnim informacijama, trgovine će se otvarati u postojećim trgovačkim parkovima, a traže se i prostori u središtima većih gradova.

Action poslovni model temelji na čestim novitetima i niskim cijenama. Svaki tjedan uvode oko 150 novih proizvoda, dok se dvije trećine asortimana prodaje po cijeni nižoj od tri eura, a oko 1500 artikala stoji manje od jednog eura. Prosječna vrijednost kupnje iznosi između 12 i 15 eura, a prosječan kupac trgovinu posjeti više od 12 puta godišnje.

S obzirom na asortiman i cjenovni raspon, Action će konkurirati lancima poput Pepca, Tedija i KiK-a, a dijelom i Pevexu. Iz uprave ističu da proizvod neće uvrstiti u ponudu ako ne mogu ponuditi najnižu cijenu, navodi Jutarnji list.

