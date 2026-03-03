Nizozemski ‘ubojica cijena‘ sljedeći tjedan otvara prvi dućan u Hrvatskoj

Iz kompanije najavljuju da će kupcima ponuditi oko 6000 proizvoda u 14 kategorija, uz naglasak na niske cijene i sve veći udio održivih artikala. U ponudi su kućanske potrepštine, dekoracije, proizvodi za uređenje doma i vrt, igračke, multimedija, zdravlje i osobna njega, hrana i piće s duljim rokom trajanja, deterdženti, oprema za kućne ljubimce, moda i posteljina, piše Jutarnji list.

Dolazak Actiona na hrvatsko tržište najavljivan je od sredine prošle godine. Tvrtka je registrirana u Zagrebu s temeljnim kapitalom od dva milijuna eura, a za direktoricu za Hrvatsku i Sloveniju imenovana je Neda Vuk Salaba. U međuvremenu su započele pripreme za uređenje poslovnica i zapošljavanje kadra.