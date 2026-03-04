Neviđena potražnja: Anthropicov Claude postao hit nakon sukoba s Pentagonom

Claude je za tijekom vikenda prestigao ChatGPT i zauzeo prvo mjesto na ljestvici besplatnih aplikacija Appleova App Storea, što je izniman iskorak za aplikaciju koja je početkom veljače bila tek na 42. mjestu .

Premda je američki AI startup Anthropic donedavno bio poznat uglavnom među konzumentima AI-a u tech industriji, zahvaljujući nedavnom razvoju događaja postao je jednom od najvrućih tema u javnom diskursu.

Sukob s Pentagonom i val podrške

Povećana vidljivost tvrtke usko je vezana uz javni sukob s američkim Ministarstvom obrane. Nakon što je Pentagon proglasio Anthropic 'rizikom u opskrbnom lancu', a predsjednik Donald Trump naredio federalnoj vladi da prestane koristiti proizvode te tvrtke, građani su joj iskazali solidarnost na neočekivan način, a ohrabrujuće poruke poput 'Hvala' osvanule su na pločnicima ispred njezina sjedišta u San Franciscu.

Istovremeno, pred uredima OpenAI-a, koji je upravo objavio sporazum s Pentagonom, pojavile su se poruke sasvim drugačijeg tona, poput 'učinite pravu stvar' i 'stanite u obranu građanskih sloboda'. Anthropic je stoga zabilježio rekordan broj novih prijava u jednom tjednu, prema izjavi glasnogovornika tvrtke. Potražnja je bila toliko visoka da je Claude u ponedjeljak nakratko prestao raditi zbog, kako su naveli, 'neviđene potražnje'.

Još uvijek daleko iza ChatGPT-ja

Unatoč svim tim događajima, Claude ima još dug put do razine popularnosti kakvu uživa ChatGPT. OpenAI-ev chatbot nedavno je prešao 900 milijuna tjednih korisnika, a Claude, prema podacima analitičke tvrtke Similarweb, bilježi oko tri milijuna tjednih posjetitelja, naspram više od 30 milijuna, koliko ih ima ChatGPT. Dnevna upotreba aplikacije ChatGPT redovito prelazi 20 milijuna korisnika, a Claudeova ih ima manje od dva milijuna.

Ipak, prošlog tjedna broj dnevnih preuzimanja Claudeove aplikacije udvostručio se u usporedbi s prethodnim tjednom, što bi moglo nagovijestiti promjenu trenda, piše CNN.

Iskoristivši val pozornosti, Anthropic je predstavio novu funkciju koja korisnicima olakšava uvoz povijesti razgovora iz drugih AI chatbotova. Uz to, mogućnost pamćenja konteksta između razgovora proširena je i na besplatni plan, umjesto da ostane rezervirana samo za pretplatnike.

Dok se Anthropic bori za veći tržišni udio, čelnik OpenAI-a Sam Altman priznao je pogreške u komunikaciji oko sporazuma s Pentagonom, napisavši da su 'pitanja iznimno složena i zahtijevaju jasnu komunikaciju'.