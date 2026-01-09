Više nećete igrati sami: Razerov AI asistent dobio je 'tijelo' i stoji na vašem stolu

Novi hardver je svojevrsni pokušaj micanja nametljivih asistenata iz sučelja na ekranu i smještanje istih u 'holografsku kapsulu' koja se spaja na računalo

Jedna od glavnih tema ovogodišnjeg CES-a jest nastojanje da se AI asistenti i digitalni suputnici učine stvarnijima i fizički prisutnijima. Razer se uklopio u taj trend tijekom ovogodišnjeg CES-a predstavivši opipljiviju, hardversku verziju Project Ava. Project Ava je Razerov AI asistent za igranje u stvarnom vremenu koji preuzima ulogu 'backseat gamera', osobe koja suflira što trebate raditi dok igrate. Ava se u Razerovom novom hardveru utjelovljena kroz lik Kire te daje savjete, preporuke i komentare uživo, prateći tijek igre. Riječ je o svojevrsnom coachingu s osobnošću i licem.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Razer

Razer je Project Ava prvi put pokazao na CES-u prošle godine, no tadašnja demonstracija bila je izrazito apstraktna. Umjesto lika, fokus je bio na linijama koda, dijagramima sustava i objašnjenjima kako AI analizira podatke iz igre i u stvarnom vremenu generira preporuke. Funkcionalno, ali teško zamislivo kao nešto što bi 'sjedilo' pokraj vas tijekom kasne noćne gaming sesije.

Ovogodišnja verzija jasno pokazuje pomak prema tome da Ava djeluje kao prisutnost, a ne samo tehnički eksperiment u pozadini. Hoće li to nekima pomoći, a drugima ići na živce? Vrijeme će pokazati. Nova verzija Project Ava dolazi u obliku cilindričnog stolnog uređaja s prozirnim kućištem unutar kojeg se prikazuje animirani lik. Na vrhu se nalazi kamera okrenuta prema korisniku, dok perforirana baza stvara osjećaj dubine. Donji prsten svijetli u prepoznatljivoj Razer zelenoj boji i nosi logo tvrtke, a uređaj je zamišljen da stoji pokraj monitora ili laptopa te služi kao zaseban prikaz AI asistenta, umjesto da se njegovi savjeti pojavljuju izravno preko same igre.

Razer je, pored Kire, pokazao i druge unaprijed definirane avatare poput Zanea, krupnog i elegantno odjevenog muškarca s velikom tetovažom zmije preko ruke, lika koji djeluje kao da je izvučen ravno iz internetskih fandoma. Prema Razeru, avatari će biti u potpunosti prilagodljivi, uključujući mogućnost izrade vlastitog lika od nule. Tvrtka je također sklopila partnerstva s influencerima kako bi ponudila njihove digitalne verzije, uključujući i esport zvijezdu Fakera, čime jasno pokazuje da Project Ava cilja i na osobnost i na fandom, a ne samo na funkcionalnost, piše Mashable.