Kad skočite u prazninu, fokus je važan: Jakob Potočnik o skakanju iz aviona i tehnologiji koja mu prati tempo

'Osjećaj slobode, smjelosti i potpunog prepuštanja trenutku. Paranje neba i padanje kroz oblake nešto je što je gotovo nemoguće riječima opisati', opisuje svoj hobi Jakob Potočnik, čovjek s bezbroj talenata i adrenalinski entuzijast koji godinama pomiče granice vlastitih sposobnosti

U nekim hobijima nema mjesta za pogreške. Ne radi se samo o adrenalinu ili potrazi za novim senzacijama, već o savršenoj kombinaciji discipline, preciznosti i koncentracije. Skakanje iz aviona jedan je od onih izazova gdje je svaki potez važan, gdje priprema određuje iskustvo i gdje fokus nije izbor, već nužnost. „Još od djetinjstva tražio sam adrenalin u svakodnevnom životu. Želio sam svaki hobi podići na višu razinu. Ali s padobranstvom ljubav nikad ne prestaje“, kaže Jakob. Zato tehnologija u takvim trenucima postaje više od pukog suputnika. Postaje alat koji omogućuje bolju pripremu, veću koncentraciju i, prije svega, osjećaj kontrole - čak i u najnepredvidljivijim situacijama. Jakobov skok pogledajte ovdje:

Fokus u svijetu punom buke Priprema za skok ne počinje u zraku, već puno ranije. U okruženju u kojem se čuju zvukovi motora, vjetra i ljudi koji se kreću, koncentracija je često prvi izazov. „Zračna luka u kojoj pakiramo padobrane je bučna - puno ljudi, avioni stalno polijeću. Kad pakiram padobran, slušalice su neizostavan dio opreme“, objašnjava Jakob. Tu nastupaju Redmi Buds 8 Pro, bežične slušalice koje donose potpuno novu razinu iskustva slušanja s naprednim aktivnim poništavanjem buke (do 55 dB). To je tehnologija koja ne samo da utišava okolinu, već vam i omogućuje da stvorite vlastiti prostor - prostor u kojem možete ostati u potpunosti fokusirani. Analizirajući okolinu desetke tisuća puta u sekundi, slušalice učinkovito filtriraju smetnje poput vjetra, prometa ili buke gužve, što omogućuje zadržavanje mirne glave čak i u najdinamičnijim okruženjima - što je ključno za ekstremne aktivnosti. Pri svemu tome, Redmi Buds 8 Pro ne prave kompromise ni po pitanju kvalitete zvuka. Xiaomi Dimensional Audio nudi različite načine slušanja – od glazbenog načina, koji naglašava bas i vokale, do video načina za filmskiji doživljaj. Rezultat je svestranost koja nadilazi klasičnu upotrebu slušalica i stavlja ih u središte modernog načina života.

Vidljivost i pouzdanost u svakom trenutku Iskustvo ne završava nakon slijetanja – zapravo, analiza tek počinje. Praćenje napretka, bilježenje podataka i komunikacija ključni su dijelovi svake ozbiljne aktivnosti. „Na kraju dana, svaki skok morate zapisati u dnevnik. Kako ne bih ništa zaboravio, sve bilježim na telefonu - s kojim sam padobranom skočio, u kojem položaju, tko je skočio sa mnom“, kaže. Stoga je važno da uređaj koji držite u rukama radi besprijekorno u svim uvjetima. Redmi Note 15 Pro dizajniran je s tim na umu. Veliki 6,77-inčni zaslon pruža jasno i čitljivo korisničko iskustvo, čak i na jakom sunčevom svjetlu gdje mnogi zasloni ne uspijevaju. To znači da korisnici mogu jednostavno pratiti podatke, zapisivati ​​bilješke ili provjeravati informacije – gdje god se nalazili. „Vidljivost zaslona je ključna. Skačemo samo za lijepih, sunčanih dana, a usred zračne luke nema niti jednog stabla koje bi pružalo hlad“, dodaje. To znači da korisnici mogu jednostavno pratiti podatke, zapisivati ​​bilješke ili provjeravati informacije – gdje god se nalazili. Kamera od 200 MP također ima posebnu značajku koja vam omogućuje snimanje trenutaka u nevjerojatnim detaljima. U svijetu u kojem su iskustva često jedinstvena, mogućnost njihovog preciznog bilježenja postaje neprocjenjiva. Ali što su performanse bez izdržljivosti? Zato Redmi Note 15 Pro uključuje Gorilla Glass Victus 2 zaštitu, koja osigurava otpornost na padove i svakodnevne udarce. To znači da je uređaj spreman za stvarne uvjete - ne samo za idealne scenarije.

Nema brige čak ni kada izgubite stvari Aktivan način života također znači puno kretanja – a ponekad i trenutke kada nešto izgubimo. Ključevi, oprema, torba ili čak vozilo se u brzini mogu zametnuti ili ostaviti negdje - a nakon toliko adrenalina, moguće je da zaboravite gdje točno. Aktivan način života također znači puno kretanja – a ponekad i trenutke kada nešto izgubimo ili zagubimo. „Svaki padobran sastoji se od nekoliko komponenti. U slučaju nužde, glavni padobran se baca – a to znači da nešto vrijedno tisuće eura može odletjeti na nepoznato mjesto“, otkriva ljubitelj adrenalina. Rješenje za to je Xiaomi Tag, pametni lokator koji omogućuje jednostavno i pouzdano praćenje objekata. „Uz pomoć Xiaomi Taga možete locirati čak i takav predmet bez ikakvih problema“, otkriva. Kompatibilnost s Apple Find My i Google Android Find Hub znači da se besprijekorno integrira u postojeći ekosustav korisnika. Samo jednim klikom možete pokrenuti zvučni alarm ili provjeriti lokaciju predmeta. U slučaju gubitka, značajka Izgubljeni način rada omogućuje označavanje predmeta kao izgubljenog i povećava šanse za njegov povrat. Mali, lagani i diskretni Xiaomi Tag tako postaje neizostavan dio svakodnevnog života - posebno za one koji su uvijek u pokretu.

Tehnologija kao partner Ali u ekstremnim sportovima, na kraju dana, nešto drugo je važno – povjerenje. „Toliko sam se navikao na svoj telefon da više ni ne razmišljam o njegovoj pouzdanosti. Jednostavno radi – i mogu se usredotočiti na druge stvari“, kaže Jakob. I to je bit moderne tehnologije. To više nije samo alat, već partner koji razumije potrebe korisnika i prilagođava se njegovom načinu života. Bilo da se radi o pripremi za zahtjevne izazove, održavanju koncentracije u bučnom okruženju ili osiguravanju da su važne stvari uvijek nadohvat ruke - prava kombinacija uređaja može značajno poboljšati iskustvo. Za one koji žive aktivnim životom, pomiču granice i traže više, jasno je: u njihovom svijetu nema mjesta za pogreške. Zato biraju tehnologiju koja je uz njih – u svakom trenutku.