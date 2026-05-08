Kad skočite u prazninu, fokus je važan: Jakob Potočnik o skakanju iz aviona i tehnologiji koja mu prati tempo

Sponzorirani članak

08.05.2026 u 10:30

Jakob Potočnik
Jakob Potočnik Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo
'Osjećaj slobode, smjelosti i potpunog prepuštanja trenutku. Paranje neba i padanje kroz oblake nešto je što je gotovo nemoguće riječima opisati', opisuje svoj hobi Jakob Potočnik, čovjek s bezbroj talenata i adrenalinski entuzijast koji godinama pomiče granice vlastitih sposobnosti

U nekim hobijima nema mjesta za pogreške. Ne radi se samo o adrenalinu ili potrazi za novim senzacijama, već o savršenoj kombinaciji discipline, preciznosti i koncentracije. Skakanje iz aviona jedan je od onih izazova gdje je svaki potez važan, gdje priprema određuje iskustvo i gdje fokus nije izbor, već nužnost.

„Još od djetinjstva tražio sam adrenalin u svakodnevnom životu. Želio sam svaki hobi podići na višu razinu. Ali s padobranstvom ljubav nikad ne prestaje“, kaže Jakob.

Zato tehnologija u takvim trenucima postaje više od pukog suputnika. Postaje alat koji omogućuje bolju pripremu, veću koncentraciju i, prije svega, osjećaj kontrole - čak i u najnepredvidljivijim situacijama.

Fokus u svijetu punom buke

Priprema za skok ne počinje u zraku, već puno ranije. U okruženju u kojem se čuju zvukovi motora, vjetra i ljudi koji se kreću, koncentracija je često prvi izazov. „Zračna luka u kojoj pakiramo padobrane je bučna - puno ljudi, avioni stalno polijeću. Kad pakiram padobran, slušalice su neizostavan dio opreme“, objašnjava Jakob.

Tu nastupaju Redmi Buds 8 Pro, bežične slušalice koje donose potpuno novu razinu iskustva slušanja s naprednim aktivnim poništavanjem buke (do 55 dB). To je tehnologija koja ne samo da utišava okolinu, već vam i omogućuje da stvorite vlastiti prostor - prostor u kojem možete ostati u potpunosti fokusirani.

Analizirajući okolinu desetke tisuća puta u sekundi, slušalice učinkovito filtriraju smetnje poput vjetra, prometa ili buke gužve, što omogućuje zadržavanje mirne glave čak i u najdinamičnijim okruženjima - što je ključno za ekstremne aktivnosti.

Pri svemu tome, Redmi Buds 8 Pro ne prave kompromise ni po pitanju kvalitete zvuka. Xiaomi Dimensional Audio nudi različite načine slušanja – od glazbenog načina, koji naglašava bas i vokale, do video načina za filmskiji doživljaj. Rezultat je svestranost koja nadilazi klasičnu upotrebu slušalica i stavlja ih u središte modernog načina života.

Vidljivost i pouzdanost u svakom trenutku

Iskustvo ne završava nakon slijetanja – zapravo, analiza tek počinje. Praćenje napretka, bilježenje podataka i komunikacija ključni su dijelovi svake ozbiljne aktivnosti.

„Na kraju dana, svaki skok morate zapisati u dnevnik. Kako ne bih ništa zaboravio, sve bilježim na telefonu - s kojim sam padobranom skočio, u kojem položaju, tko je skočio sa mnom“, kaže.

Stoga je važno da uređaj koji držite u rukama radi besprijekorno u svim uvjetima. Redmi Note 15 Pro dizajniran je s tim na umu.

Veliki 6,77-inčni zaslon pruža jasno i čitljivo korisničko iskustvo, čak i na jakom sunčevom svjetlu gdje mnogi zasloni ne uspijevaju. To znači da korisnici mogu jednostavno pratiti podatke, zapisivati ​​bilješke ili provjeravati informacije – gdje god se nalazili.

„Vidljivost zaslona je ključna. Skačemo samo za lijepih, sunčanih dana, a usred zračne luke nema niti jednog stabla koje bi pružalo hlad“, dodaje. To znači da korisnici mogu jednostavno pratiti podatke, zapisivati ​​bilješke ili provjeravati informacije – gdje god se nalazili.

Kamera od 200 MP također ima posebnu značajku koja vam omogućuje snimanje trenutaka u nevjerojatnim detaljima. U svijetu u kojem su iskustva često jedinstvena, mogućnost njihovog preciznog bilježenja postaje neprocjenjiva.

Ali što su performanse bez izdržljivosti? Zato Redmi Note 15 Pro uključuje Gorilla Glass Victus 2 zaštitu, koja osigurava otpornost na padove i svakodnevne udarce. To znači da je uređaj spreman za stvarne uvjete - ne samo za idealne scenarije.

Nema brige čak ni kada izgubite stvari

Aktivan način života također znači puno kretanja – a ponekad i trenutke kada nešto izgubimo.

Aktivan način života također znači puno kretanja – a ponekad i trenutke kada nešto izgubimo ili zagubimo. „Svaki padobran sastoji se od nekoliko komponenti. U slučaju nužde, glavni padobran se baca – a to znači da nešto vrijedno tisuće eura može odletjeti na nepoznato mjesto“, otkriva ljubitelj adrenalina.

Rješenje za to je Xiaomi Tag, pametni lokator koji omogućuje jednostavno i pouzdano praćenje objekata. „Uz pomoć Xiaomi Taga možete locirati čak i takav predmet bez ikakvih problema“, otkriva.

Kompatibilnost s Apple Find My i Google Android Find Hub znači da se besprijekorno integrira u postojeći ekosustav korisnika.

Samo jednim klikom možete pokrenuti zvučni alarm ili provjeriti lokaciju predmeta. U slučaju gubitka, značajka Izgubljeni način rada omogućuje označavanje predmeta kao izgubljenog i povećava šanse za njegov povrat. Mali, lagani i diskretni Xiaomi Tag tako postaje neizostavan dio svakodnevnog života - posebno za one koji su uvijek u pokretu.

Tehnologija kao partner

Ali u ekstremnim sportovima, na kraju dana, nešto drugo je važno – povjerenje.

„Toliko sam se navikao na svoj telefon da više ni ne razmišljam o njegovoj pouzdanosti. Jednostavno radi – i mogu se usredotočiti na druge stvari“, kaže Jakob. I to je bit moderne tehnologije. To više nije samo alat, već partner koji razumije potrebe korisnika i prilagođava se njegovom načinu života.

Bilo da se radi o pripremi za zahtjevne izazove, održavanju koncentracije u bučnom okruženju ili osiguravanju da su važne stvari uvijek nadohvat ruke - prava kombinacija uređaja može značajno poboljšati iskustvo.

Za one koji žive aktivnim životom, pomiču granice i traže više, jasno je: u njihovom svijetu nema mjesta za pogreške. Zato biraju tehnologiju koja je uz njih – u svakom trenutku.

Neizostavan u svakodnevnom životu

Redmi Note 15 serija vas čeka po nevjerojatnim cijenama, Redmi Note 15 Pro 5G model možete imati već za 329,00 €, Redmi Buds 8 Pro slušalice dostupne su za nevjerojatnih 79 €, a Xiaomi Tag je dostupan za 14 €.

zbogom, ENKRIPCIJO

slavi 100. rođendan

KRIZNE SITUACIJE

