Spremni za vikend bijeg: stylish uređaji koji će nam ovog proljeća olakšati sva putovanja

Proljeće je stiglo i s njim taj poznati nemir u nogama — onaj koji šapće da je krajnje vrijeme za mini bijeg. Bilo da planirate produženi vikend u romantičnom Parizu, istraživanje skrivenih ulica Palerma ili jednostavno bijeg do obale uz šum valova i miris omiljene kave, jedno je sigurno – uz prave dodatke sve će biti lakše

Svi znaju da danas ključ savršenog putovanja nije samo u dobro odabranom outfitu, već u detaljima koji čine razliku između stresa i čistog uživanja. Stoga ove sezone biramo pametni chic – uređaje koji su tanki, elegantni i toliko funkcionalni da se pitamo kako smo ikada putovali bez njih. Donosimo vam must-have uređaje koje ovog proljeća želimo u svojoj putnoj torbi! Minimalizam koji stane u svaki (putni) džep Ništa ne može pokvariti savršen outfit (ili raspoloženje) brže od prazne baterije usred nepoznatog grada. No, tko još želi nositi teške punjače u svojoj elegantnoj torbici? Tu na scenu stupa Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W. Ova prijenosna baterija je pravo malo čudo dizajna. S debljinom od svega 6 mm i težinom manjom od 100 grama, lako klizi u svaku torbicu ili džep sakoa, što ga čini idealnim suputnikom na svakom putovanju. Posebno će ga voljeti svi Apple korisnici jer se, zahvaljujući snažnom magnetskom poravnanju, on doslovno "zalijepi" za poleđinu vašeg iPhonea. Nema više petljanja sa žicama punjača u restoranu ili dok pokušavate uhvatiti savršen zalazak sunca. Samo ga prislonite i uživajte u slobodi pokreta dok se vaš uređaj puni snagom od 15W bežičnog brzog punjenja. U prijevodu – dok pijete jutarnju kavu u hotelu, vaš mobitel je već spreman za novi dan!

Diskretan je, moćan i stane čak i u najmanji proljetnu torbicu, a njegovo elegantno aluminijsko kućište u modernim bojama izgleda toliko premium da ga nećete htjeti sakriti u torbu. I da, vrlo brzo ćete se uvjeriti kako je savršen za one duge šetnje gradom kada vam je Google Maps najbolji prijatelj, a baterija opasno blizu crvenog. Ovaj mali putni saveznik dolazi s cijenom koja se uklapa u njegov premium dojam – srebrna i crna verzija dostupne su za 64 eura, dok će vas upečatljiva narančasta nijansa stajati tek nijansu više, 69 eura. Ključevi? Putovnica? Torbica? Sve pronađeno. Svi smo barem jednom doživjeli onaj trenutak panike: "Gdje su mi ključevi?" ili "Je li moj kofer uopće stigao?". Proljetna putovanja trebala bi biti opuštena, a Xiaomi Tag će osigurati da tako i ostane. Ovaj pametni lokator je mali, gotovo neprimjetan dodatak koji vam štedi vrijeme i živce – bilo da tražite ključeve u prevelikoj torbi ili provjeravate gdje vam je prtljaga na aerodromu. Minimalističkog dizajna i lagan poput nakita (teži samo 10 grama!), lako se uklapa uz ključeve, torbe ili ruksake bez narušavanja stila.

Najbolja vijest? Potpuno je kompatibilan s Apple Find My sustavom i Android Find Hubom, što znači da svoju prtljagu ili ključeve možete locirati u sekundi putem aplikacije koju već imate na telefonu. Način za izgubljen predmet (Lost mode) omogućuje vam da označite stvari kao izgubljene i dodate kontakt podatke, što dodatno povećava šanse za njegov pronalazak.

Ako ste zaboravili torbu u kafiću, vaš će vas telefon odmah upozoriti. Ako ne možete pronaći ključeve u dubini svoje torbe, jednostavno aktivirajte zvučni signal. Otporan je na prašinu i vodu (IP67), pa mu ni iznenadni proljetni pljusak neće naškoditi.

Uz bateriju koja traje više od godinu dana, Xiaomi Tag je onaj nevidljivi asistent koji vam omogućuje da se fokusirate na ono najvažnije – uživanje u trenutku. K tome dolazi i s cijenom koja ga čini gotovo neodoljivim dodatkom, već od 14 eura za jedan komad. Vaš osobni soundtrack za svaku destinaciju Složit ćete se da nijedno putovanje nije potpuno bez dobre glazbe. Ili podcasta za duga putovanja. Ili omiljene serije u avionu. Upravo su zato kvalitetne bežične slušalice postale apsolutni must-have. REDMI Buds 8 Pro donose upravo ono što želimo na putovanju – osjećaj vlastitog prostora, bez obzira gdje se nalazimo. Uz Dolby Audio i poseban Music način rada imat ćete osjećaj da sjedite u prvom redu na koncertu, dok će vam Video način pružiti pravo kinematografsko iskustvo tijekom gledanja serije na putu.

Bilo da ste u bučnom vlaku, na aerodromu ili šetate nepoznatim ulicama, inteligentno poništavanje buke stvara mali osobni svijet u kojem sve zvuči bolje. Ove slušalice analiziraju okolinu 32.000 puta u sekundi i utišavaju sve – od motora zrakoplova do vjetra koji puše dok šećete rivom. A ako se brinete o bateriji – možete biti mirni. Pet minuta brzog punjenja dok popijete svoj espresso daje vam čak dva sata neprekidnog uživanja u glazbi. Zahvaljujući brzom punjenju i dugom trajanju baterije, pratit će vas od prvog do posljednjeg trenutka vikend avanture. Posebno će ih voljeti i oni koji puno telefoniraju jer AI sustav s tri mikrofona filtrira buku vjetra i okolinu pa će vas sugovornik uvijek čuti samo vas, jasno i glasno.