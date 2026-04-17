Xiaomi predstavlja savršeni dvojac za brzi tempo i besprijekornu mobilnost: Xiaomi električni skuter 6 Ultra i Xiaomi Watch 5

Ubrzana današnjica zahtjeva rješenja koja mogu pratiti takav tempo. Ne čudi stoga da u svakodnevnom kretanju gradom očekujemo brzinu, pouzdanost i udobnost, a prije svega sigurnost, kontrolu nad svojim vremenom i zdravljem, ispunjavajući pritom sve obaveze

Novi Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra i Xiaomi Watch 5, donosi upravo to što nam je potrebno. Spoj performansi, pametne tehnologije i korisničkog iskustva koji funkcioniraju kao cjelina. Riječ je o dva proizvoda koja postavljaju visoke standarde u svojim kategorijama, a zajedno čine povezano iskustvo kao odgovor na urbani moderni način života.

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra: performanse bez kompromisa Električni romobili postali su važan dio urbane mobilnosti, no samo rijetki nude pravu kombinaciju snage, dosega i udobnosti koja nam je potrebna. Ipak, Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra dizajniran je kao odgovor na sve tri potrebe. Naime, ovaj model dolazi motorom maksimalne snage do 1200 W, koji omogućuje brzo ubrzanje i pouzdanu vožnju čak i na zahtjevnijem terenu. Usponi, mostovi ili duže gradske rute više nisu izazov, već dio svakodnevne vožnje. Stabilnost je također jedan od ključnih faktora. Veliki kotači od 12 inča, u kombinaciji s naprednim dvostrukim swing-arm ovjesom, osiguravaju znatno uglađeniju i stabilniju vožnju. To znači manje vibracija, više kontrole i primjetno veću razinu udobnosti – čak i na manje uređenim gradskim površinama. Boost funkcija dodatno poboljšava performanse kada su najpotrebnije. Doseg do 75 kilometara pritom omogućuje korištenje romobila tijekom cijeloga dana bez konstantne brige o punjenju. Brzo punjenje, koje u samo jednom satu osigurava do 30 kilometara vožnje, dodatno povećava praktičnost u svakodnevnoj upotrebi.

Xiaomi prioritizira sigurnost! No, iako je važno da imamo odličan domet, da ne moramo brinuti o duljini trajanja baterije te da se tijekom cijele vožnje osjećamo apsolutno opušteno, od iznimne je važnosti i sigurnosni aspekt, a Xiaomi daje poseban prioritet upravo sigurnosti i to bez kompromisa. Kombinacija prednjih i stražnjih disk kočnica, elektroničkog kočenja (E-Brake), E-ABS sustava i TCS-a (sustava kontrole proklizavanja) osigurava stabilnu i sigurnu vožnju u različitim uvjetima. IPX6 zaštita znači da skuter može podnijeti vožnju čak i u manje povoljnim vremenskim uvjetima. Korisničko iskustvo poboljšano je 3-inčnim TFT zaslonom u boji, koji pruža jasan pregled brzine, stanja baterije i drugih ključnih informacija. Ergonomski dizajnirana ručka, šira platforma za noge i sustav dvostrukog načina rada gasa, palcem i okretanjem gasa; osiguravaju intuitivnu i prilagodljivu vožnju. Dodatno, pametna povezivost putem aplikacije Xiaomi Home, zajedno s integracijom s Apple Find My, dodaje dodatni sloj sigurnosti i kontrole koja nam je potrebna.

Pametni sat za moderne generacije Dok Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra olakšava svakodnevno kretanje gradom, Xiaomi Watch 5 donosi veću razinu organizacije, brige o zdravlju i povezivosti. Riječ je o pametnom satu koji kombinira performanse Wear OS 6 s naprednim hardverom. Korisničko iskustvo temelji se na integraciji s Googleovim uslugama kao što su Google karte, Google kalendar, Google Play i Google novčanik, što omogućuje obavljanje brojnih svakodnevnih zadataka bez potrebe za korištenjem mobitela. Posebnost sata je i integracija Google Geminija, koji omogućuje glasovnu pomoć i interakciju na prirodniji način. To primarno znači brži pristup informacijama, navigaciji ili popisu zadataka, bez potrebe za tipkanjem. Zaslon od 1,54 inča s ultra tankim okvirima nudi jasno i profinjeno korisničko iskustvo, zaštićen safirnim staklom i sprijeda i straga, što pak osigurava dugotrajnu izdržljivost. Poseban naglasak stavljen je na interakciju. Naime, sat podržava napredne geste temeljene na kombinaciji EMG, IMU i PPG senzora, što pak omogućuje kontrolu funkcija pokretima poput stiskanja prstiju, pokreta zapešća ili rotacije, stvarajući intuitivniji način korištenja. Kada je riječ o aktivnostima i praćenju napretka, Xiaomi Watch 5 nudi sveobuhvatan pregled – od osnovnih mjerenja do napredne analize treninga. Dvopojasni GNSS omogućuje precizno praćenje lokacije, čak i tijekom zahtjevnih aktivnosti na otvorenom.