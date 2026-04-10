Xiaomi širi ponudu pametnih uređaja: Fokus na mobilnost, nosivu tehnologiju i svakodnevicu

Nakon predstavljanja flagship serije 17 na nedavno održanom MWC-u u Barceloni, Xiaomi je otkrio i najnovije proizvode iz svog AIoT portfelja, u kojem je cijeli niz zanimljivih uređaja

Među predstavljenim uređajima tako se nalazi novi dodatak Xiaomijevoj seriji električnih romobila, Xiaomi Electric Scooter 6, pametni sat Xiaomi Watch 5, prijenosna baterija Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, Xiaomi Tag te bežične slušalice REDMI Buds 8 Pro. Kako je istaknuto na predstavljanju, novi uređaji spajaju inteligentne performanse, profinjen dizajn i besprijekornu povezivost da bi unaprijedili svakodnevno korisničko iskustvo.

Xiaomi Electric Scooter 6: Romobili stvoreni za svakodnevnu vožnju

Xiaomi je posljednjih godina postao sinonim za gradsku mobilnost svojom linijom električnih romobila, toliko da je u cijelom svijetu dosad prodano više od sedam milijuna tih uređaja – od visoko učinkovitih do početnih. Nova serija donosi na tržište cijeli niz zanimljivih električnih romobila: Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, Xiaomi Electric Scooter 6 Max, Xiaomi Electric Scooter 6 Pro, Xiaomi Electric Scooter 6 i Xiaomi Electric Scooter 6 Lite. Svaki je model razvijen da bi pružio ugodnu, stabilnu i sigurnu vožnju, spajajući svakodnevnu praktičnost s pouzdanim sigurnosnim značajkama te čineći kretanje gradom jednostavnim i ugodnim za vozače svih razina iskustva. Najviše pozornosti privlači model Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra jer sa svojim motorom od 1200 W vršne snage, uz način rada Boost, vozačima nudi snažno ubrzanje i lako savladavanje uzbrdica. Osmišljen je za vožnju po gotovo svim površinama zahvaljujući novim terenskim gumama koje su šire i veće nego dosad i imaju promjer od 12 inča. Dvostruki ovjes osigurava stabilnost, a viši položaj vozača još bolju preglednost i udobnost. Baterija ima maksimalni doseg od 75 kilometara i podržava brzo punjenje, a ono nakon samo jednog sata produljuje doseg za 30 kilometara. Opremljen je prednjim i stražnjim disk kočnicama, elektroničkim sustavom kočenja (E-Brake), sustavom protiv blokiranja kotača (E-ABS), kontrolom proklizavanja (TCS) te zaštitom od vode prema standardu IPX6. Upravljač je ergonomski zakrivljen, a na njemu se nalaze i dva načina upravljanja gasom – palcem ili okretanjem ručice – te 3-inčni TFT zaslon u boji, na kojem se ispisuju brzina, podaci o bateriji i dosegu. Pametna povezivost putem aplikacije Xiaomi Home te integracija sa sustavom Apple Find My povećavaju praktičnost i sigurnost korištenja. Xiaomi Watch 5 u suradnji s Googleom

Xiaomi je u svojoj najnovijoj verziji pametnog sata, Watch 5, u potpunosti iskoristio suradnju s Googleom. Tako sat pokreće najnovija verzija operativnog sustava Wear OS by Google (Wear OS 6) u kombinaciji s cijelim nizom Googleovih usluga. Pojedine aplikacije, poput Google Calendara, Playa i Mapsa, moguće je koristiti izravno na satu, a u kombinaciji s Geminijem i upravljanje aplikacijama na njemu pomoću glasovnih naredbi. Ne treba zaboraviti ni podršku za Google Wallet za jednostavno beskontaktno plaćanje. Interakcija je unaprijeđena naprednim brzim gestama koje pokreću senzori EMG, IMU i PPG, omogućujući izvršavanje osnovnih radnji jednostavnim pokretima ruke ili zgloba. Uz dvije osnovne geste (dvostruki dodir palca i kažiprsta te dvostruko trljanje po kažiprstu) te tri prilagodljive geste (pucketanje prstima, trešnju zapešća i rotaciju zapešća) korisnici mogu odbiti poziv, utišati alarm, pokrenuti trening, daljinski upravljati kamerom pametnog telefona za fotografiranje i snimanje ili otvoriti kompatibilne Googleove aplikacije Google Gemini, Google Wallet i YouTube Music. Tehnologija Xiaomi HyperConnect omogućuje daljinski pristup kameri pametnog telefona za fotografiranje i snimanje te upravljanje povezanim uređajima putem sučelja Xiaomi Smart Hub. Baterija Xiaomi Watch 5 ima kapacitet od 930 mAh te dolazi s tehnologijom Xiaomi Surge Battery i dvostrukom arhitekturom čipova, što omogućuje do šest dana trajanja u pametnom načinu rada ili do 18 dana u načinu štednje energije. Sat je smješten u kućište od nehrđajućeg čelika s velikim 1,54-inčnim zaslonom iznimno tankog okvira, a zaštićen je safirnim staklom s prednje i stražnje strane kako bi se osigurala dugotrajna izdržljivost. Opremljen je sveobuhvatnim funkcijama praćenja zdravlja i tjelesne aktivnosti, ali i omogućuje precizno praćenje aktivnosti na otvorenom zahvaljujući dual-band GNSS-u i podršci za offline karte. Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 za život u pokretu

Tanka prijenosna baterija Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W donosi novu razinu prenosivog punjenja zahvaljujući iznimno tankom i laganom dizajnu, osmišljenom za svakodnevnu mobilnost. Debljine svega šest milimetara i mase 98 grama, više podsjeća na karticu nego na prijenosnu bateriju. Podržava brzo punjenje putem bežične i žične veze te omogućuje istodobno bežično i žično punjenje (putem USB-C kabela) do dva uređaja. U tankom kućištu skriva bateriju kapaciteta 5000 mAh visoke gustoće, napredni sustav upravljanja toplinom i višestruke sigurnosne mehanizme koji osiguravaju pouzdan i stabilan rad. Samo kućište je od aluminijske legure, a na uređaj se pričvršćuje pomoću maskice MagSafe (ili direktno ako uređaj to podržava), odnosno putem kabela. Lokator koji ne primjećujete - dok vam ne zatreba

Xiaomi Tag izuzetno je lagan i malen uređaj koji omogućuje jednostavno i pouzdano praćenje predmeta. Minimalističko kućište i težina od svega desetak grama olakšavaju pričvršćivanje na ključeve, prtljagu ili čak novčanik. Iz Xiaomija ističu da se u kućištu nalazi zamjenjiva baterija CR2032, koja može raditi više od godinu dana, dok je sam Tag otporan na prašinu i vodu prema standardu IP67. Kompatibilan sa sustavima Apple Find My i Google Android Find Hub, Xiaomi Tag radi unutar odabranog ekosustava iOS ili Android, omogućujući jednostavno lociranje svakodnevnih predmeta poput ključeva, torbi ili prtljage putem poznatih platformi. Opremljen je naprednim funkcijama praćenja za daljinsko pronalaženje predmeta, način rada za izgubljene predmete (Lost mode), zajedničko pronalaženje te dodatne značajke zaštite privatnosti. Kada je povezan s pametnim telefonom i unutar dometa Bluetootha, korisnici mogu jednostavno pronaći Xiaomi Tag i aktivirati zvučni signal putem aplikacije Apple Find My ili Google Android Find Hub. U Lost modeu moguće je predmete označiti kao izgubljene i dodati kontaktne podatke kako bi se olakšao njihov (i njegov) povrat, a zajedničko pronalaženje povećava šanse za pronalazak omogućujući sigurno dijeljenje lokacije unutar mreže korisnika kada je to potrebno. Radi zaštite privatnosti i sprječavanja neželjenog praćenja, pametni telefon automatski upozorava korisnika ako otkrije nepoznatu oznaku za praćenje koja se kreće s njim. Slušalice REDMI Buds 8 Pro za impresivan zvuk