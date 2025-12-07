Trumpov sin: Pola Bugattija i Ferrarija u Monacu imaju ukrajinske tablice. Možda odustanemo od mira

Svoj je nastup iskoristio kako bi iznio niz špekulativnih i neprovjerenih tvrdnji o posljedicama rata u Ukrajini , izvještava The Guardian , tumačeći kako riječi Trump Jr. odražavaju frustraciju dijela pokreta MAGA prema vlasti Volodimira Zelenskog.

Također je kritizirao šeficu EU za vanjsku politiku, Kaju Kallas , rekavši da europske sankcije ne djeluju jer su jednostavno povećale cijenu nafte, od koje Rusija može platiti svoj rat. Europski plan opisao je riječima: 'Čekat ćemo da Rusija bankrotira. To nije plan'.

Među ostalim, rekao je da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski produžuje rat jer je znao da nikada neće pobijediti na izborima ako završi. Dodao je da Volodimira Zelenskog smatraju božanstvom na ljevici, ali tvrdi da je Ukrajina daleko korumpiranija od Rusije.

Potom je naveo svoj subjektivni dojam, tvrdeći da je ovog ljeta jednog dana u Monaku primijetio da 50% superautomobila poput Bugattija i Ferrarija ima ukrajinske registarske tablice. 'Mislite li da je to zarađeno u Ukrajini?', upitao je.

'Čujemo glasine o tome da je svaka registarska pločica u Monaku ukrajinska. Bogati su pobjegli i napustili su ono što su smatrali seljačkom klasom kako bi se borili u ovim ratovima. Nije bilo poticaja za prestanak jer sve dok je dolazio vlak s novcem i dok su krali, nitko nije ništa revidirao, pa nije bilo razloga za postizanje mira', rekao je Trump.

Na pitanje je li moguće da će njegov otac - koji se kandidirao na izborima tvrdeći da može donijeti mir Ukrajini - jednostavno odustati od napora za mirno rješenje rata u Ukrajini, Trump Jr. rekao je možda hoće, dodajući da je njegov otac jedna od najnepredvidljivijih osoba u politici. Zakleo se da SAD više neće biti 'idiot s čekovnom knjižicom'.