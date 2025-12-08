Cloudflare opet pao, a s njim i dio interneta: Novi krah razotkrio je slabu točku

Tehničke poteškoće kod jedne kompanije odjeknule su cijelim internetom te jasno ocrtavaju sliku globalne mreže koja previše ovisi o nekoliko servisa
Nakon velike pogreške prije samo nekoliko tjedana Cloudflare se u petak susreo s novim tehničkim poteškoćama koje su srušile brojne stranice, uključujući Canvu i LinkedIn. Premda se radi o različitim servisima i sektorima, zajednički faktor je ovisnost o malom broju tvrtki koje pružaju temeljnu internetsku infrastrukturu.
Cloudflare, kao i Google i Amazon, omogućuje da web stranice ostanu dostupne i pod ekstremnim opterećenjem. Takva koncentracija infrastrukture donosi prednosti jer i mali izdavači mogu dobiti snažnu zaštitu i stabilnost, međutim to stvara i sustav u kojem kvar jedne usluge može imati globalne posljedice, piše Independent.
Najveći svjetski pružatelji usluga računalstva u oblaku, tj. internetske infrastrukture, predstavljaju digitalnu kralježnicu globalnog interneta: nude računalne resurse, baze podataka i pohranu u oblaku milijunima poduzeća koja se oslanjaju na njihovu infrastrukturu umjesto da grade vlastitu.
Zbog toga i kratkotrajni kvar može izazvati lančani efekt, s prekidima rada u financijskim institucijama, medijskim servisima i komunikacijskim alatima diljem svijeta.
>>Tko je srušio pola interneta i zašto? 'Kao da imate telefonski imenik bez brojeva'<<
Iskrenost je tu, ali...
Cloudflareov tehnički direktor Dane Knecht objasnio je da incident nije posljedica kibernetičkog napada, već loše implementirane nadogradnje koja je trebala otkloniti drugu ranjivost. Tvrtka priznaje da je takav prekid rada neprihvatljiv te da je još jednom iznevjerila korisnike interneta. Iako je najavila daljnje izmjene da bi spriječila slične incidente, te promjene još nisu uvedene.
Određeni pokazatelji ipak upućuju na to da su raniji problemi imali učinka. Neke od najposjećenijih platformi, poput X-a i ChatGPT-ja, ostale su dostupne tijekom posljednjeg prekida, što sugerira da su poduzete mjere urodile plodom. Cloudflare je pritom objavio detaljna objašnjenja oba incidenta, što je netipično za industriju u kojoj tehnički detalji često ostaju netransparentni.
Usprkos tim pozitivnim pomacima, stručnjaci upozoravaju da prevelika koncentracija infrastrukture predstavlja trajni rizik. Feng Li iz Bayes Business Schoola tako ističe da je ovo još jedan podsjetnik na to koliko svjetski sustavi ovise o malom broju pružatelja usluga.
Navodi da bi ponuditelji trebali ojačati regionalnu izolaciju, osigurati sigurnosne mehanizme za kontrolne sustave i poboljšati komunikaciju s korisnicima tijekom incidenata jer povjerenje ovisi i o transparentnosti, a ne samo o brzini oporavka.
Globalni izazovi
Problem je, prema njegovu mišljenju, veći od samog Cloudflarea. Upozorava da korisnici često tretiraju oblak kao jedinu točku pouzdanosti, umjesto da prihvate potrebu za arhitekturama koje rade na više područja i više odvojenih oblaka te koje bi mogle osigurati stabilnost u slučaju budućih kvarova. Prekidi poput onog koji je malo protresao internet krajem prošlog tjedna nedvojbeno produbljuju zabrinutost oko stabilnosti globalnog digitalnog ekosustava.
Sličan stav ima Andrew Joint iz Simmons & Simmonsa, naglašavajući da je 2025. godina donijela niz događaja koji su izložili slabosti globalnog cloud okruženja. Prema njegovim riječima, kompanije koje se oslanjaju na digitalnu infrastrukturu moraju jasno razumjeti svoje ovisnosti i kritične točke te u skladu s tim prilagoditi procese. U suprotnom, i tijekom 2026. godine mogu očekivati slične incidente, od prekida rada do regulatornih problema.
Unatoč svemu, stručnjaci procjenjuju da se slični prekidi neće moći potpuno izbjeći. U takvim okolnostima ključnim se pokazuje sposobnost pravovremene reakcije, bolja pripremljenost i smanjenje oslanjanja na pojedine pružatelje usluga kako bi se ograničio doseg budućih poremećaja.