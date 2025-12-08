Cloudflare opet pao, a s njim i dio interneta: Novi krah razotkrio je slabu točku

Tehničke poteškoće kod jedne kompanije odjeknule su cijelim internetom te jasno ocrtavaju sliku globalne mreže koja previše ovisi o nekoliko servisa

Nakon velike pogreške prije samo nekoliko tjedana Cloudflare se u petak susreo s novim tehničkim poteškoćama koje su srušile brojne stranice, uključujući Canvu i LinkedIn. Premda se radi o različitim servisima i sektorima, zajednički faktor je ovisnost o malom broju tvrtki koje pružaju temeljnu internetsku infrastrukturu. Cloudflare, kao i Google i Amazon, omogućuje da web stranice ostanu dostupne i pod ekstremnim opterećenjem. Takva koncentracija infrastrukture donosi prednosti jer i mali izdavači mogu dobiti snažnu zaštitu i stabilnost, međutim to stvara i sustav u kojem kvar jedne usluge može imati globalne posljedice, piše Independent. Najveći svjetski pružatelji usluga računalstva u oblaku, tj. internetske infrastrukture, predstavljaju digitalnu kralježnicu globalnog interneta: nude računalne resurse, baze podataka i pohranu u oblaku milijunima poduzeća koja se oslanjaju na njihovu infrastrukturu umjesto da grade vlastitu. Zbog toga i kratkotrajni kvar može izazvati lančani efekt, s prekidima rada u financijskim institucijama, medijskim servisima i komunikacijskim alatima diljem svijeta. >>Tko je srušio pola interneta i zašto? 'Kao da imate telefonski imenik bez brojeva'<<

Iskrenost je tu, ali... Cloudflareov tehnički direktor Dane Knecht objasnio je da incident nije posljedica kibernetičkog napada, već loše implementirane nadogradnje koja je trebala otkloniti drugu ranjivost. Tvrtka priznaje da je takav prekid rada neprihvatljiv te da je još jednom iznevjerila korisnike interneta. Iako je najavila daljnje izmjene da bi spriječila slične incidente, te promjene još nisu uvedene. Određeni pokazatelji ipak upućuju na to da su raniji problemi imali učinka. Neke od najposjećenijih platformi, poput X-a i ChatGPT-ja, ostale su dostupne tijekom posljednjeg prekida, što sugerira da su poduzete mjere urodile plodom. Cloudflare je pritom objavio detaljna objašnjenja oba incidenta, što je netipično za industriju u kojoj tehnički detalji često ostaju netransparentni. Usprkos tim pozitivnim pomacima, stručnjaci upozoravaju da prevelika koncentracija infrastrukture predstavlja trajni rizik. Feng Li iz Bayes Business Schoola tako ističe da je ovo još jedan podsjetnik na to koliko svjetski sustavi ovise o malom broju pružatelja usluga. Navodi da bi ponuditelji trebali ojačati regionalnu izolaciju, osigurati sigurnosne mehanizme za kontrolne sustave i poboljšati komunikaciju s korisnicima tijekom incidenata jer povjerenje ovisi i o transparentnosti, a ne samo o brzini oporavka.