Južnokorejski div znatno podigao cijene memorijskih čipova

U listopadu najveći proizvođač memorijskih čipova u svijetu odgodio je njihovu objavu. Izvori objašnjavaju da se pojedinosti o cijenama obično objavljuju svaki mjesec.

Trenutno vlada nestašica memorijskih čipova zbog globalne utrke u gradnji podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju i brojni veliki proizvođači servera i graditelji podatkovnih centara polako se mire s pomišlju da neće dobiti ni približno dovoljno čipova, kaže predsjednik distributera poluvodiča Fusion ‌Worldwide Tobey Gonnerman.

Kupci plaćaju ekstremno više cijene, dodaje Gonnerman. Samsungove cijene u ugovorima o isporuci čipova 32GB DDR5 poskočile su u studenom na 239 dolara, navodi. U rujnu stajali su po njegovim riječima 149 dolara.