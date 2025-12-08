Teško je pronaći manu Severininu stajlingu: Savršen kaput gotovo je zasjenio ubojite čizme i izvrsnu torbu

Na izlasku iz Općinskog kaznenog suda Severina se pojavila u besprijekorno usklađenom stajlingu koji je spojio ključne zimske trendove s bezvremenskim komadima koji su aktualni iz sezone u sezonu
Prilikom dolaska na ročište na Općinskom kaznenom sudu Severina se odlučila za nenametljivu profinjenost koju je postigla kombinacijom zemljanih tonova, kože i crnih dodataka. Bio je to stajling koji istodobno izgleda luksuzno, moderno i funkcionalno – savršen spoj za hladan zagrebački dan.
Harmonija toplih nijansi
Središnje mjesto u Severininoj dnevnoj kombinaciji zauzela je midi kožna suknja, jedan od najvećih modnih hitova ove sezone. Severina ju je uskladila s mekanim smeđim puloverom V-izreza, čime je stvorila elegantnu monokromatsku osnovu u toplim smeđim nijansama.
Preko toga je nosila dugi kaput u kultnoj boji devine dlake, komad koji se već desetljećima smatra simbolom dobrog ukusa i bezvremenske elegancije. Ovaj tip kaputa ponovno dominira zimskom scenom jer laskavo pristaje svakoj figuri, a istodobno unosi profinjeni, gotovo pariški prizvuk u svakodnevni look.
Crni dodaci koji oblikuju suvremeni stil
Odabir modnih dodataka dalo e završni pečat cijelom stajlingu. Severina je tako nosila crne čizme šiljastog vrha, model koji se ove sezone vraća na velika vrata i ponovno postaje nezaobilazan dio urbane zime. U ruci je nosila luksuznu Hermès Picotin 18 Noir Clemence Leather torbu, čiji čisti dizajn ističe njenu sklonost nenametljivom, ali vrhunskom luksuzu.
Kombinacija je zaokružena tankim crnim remenom Saint Laurent, koji je naglasio liniju struka i povezao sve elemente u skladnu, modernu cjelinu. Spoj zemljanih tonova, kože i crnih detalja savršeno odgovara aktualnim trendovima, ali i Severininu modnom izričaju.