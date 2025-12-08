Teško je pronaći manu Severininu stajlingu: Savršen kaput gotovo je zasjenio ubojite čizme i izvrsnu torbu

Na izlasku iz Općinskog kaznenog suda Severina se pojavila u besprijekorno usklađenom stajlingu koji je spojio ključne zimske trendove s bezvremenskim komadima koji su aktualni iz sezone u sezonu

Prilikom dolaska na ročište na Općinskom kaznenom sudu Severina se odlučila za nenametljivu profinjenost koju je postigla kombinacijom zemljanih tonova, kože i crnih dodataka. Bio je to stajling koji istodobno izgleda luksuzno, moderno i funkcionalno – savršen spoj za hladan zagrebački dan.

Harmonija toplih nijansi Središnje mjesto u Severininoj dnevnoj kombinaciji zauzela je midi kožna suknja, jedan od najvećih modnih hitova ove sezone. Severina ju je uskladila s mekanim smeđim puloverom V-izreza, čime je stvorila elegantnu monokromatsku osnovu u toplim smeđim nijansama.

Ovo je pet ključnih modnih komada za hladnije razdoblje Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević

Preko toga je nosila dugi kaput u kultnoj boji devine dlake, komad koji se već desetljećima smatra simbolom dobrog ukusa i bezvremenske elegancije. Ovaj tip kaputa ponovno dominira zimskom scenom jer laskavo pristaje svakoj figuri, a istodobno unosi profinjeni, gotovo pariški prizvuk u svakodnevni look. Crni dodaci koji oblikuju suvremeni stil

Severina Izvor: Cropix / Autor: Damjan Tadic







+10 Severina Izvor: Cropix / Autor: Damjan Tadic

Odabir modnih dodataka dalo e završni pečat cijelom stajlingu. Severina je tako nosila crne čizme šiljastog vrha, model koji se ove sezone vraća na velika vrata i ponovno postaje nezaobilazan dio urbane zime. U ruci je nosila luksuznu Hermès Picotin 18 Noir Clemence Leather torbu, čiji čisti dizajn ističe njenu sklonost nenametljivom, ali vrhunskom luksuzu.