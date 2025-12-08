Europa sve češće koristi pametne uređaje za plaćanje, no dvije stvari koče širenje. Evo kako stoji Hrvatska

Tehnološki razvoj sve snažnije mijenja svakodnevicu, uključujući način na koji potrošači obavljaju kupnju. Mobilna plaćanja bilježe rast diljem Europe jer sve više korisnika za transakcije koristi svoje pametne telefone i satove.

Prema podacima Europske središnje banke, u 2024. godini šest posto svih plaćanja na prodajnim mjestima u europodručju obavljeno je putem mobilnih aplikacija, što čini sedam posto ukupne vrijednosti, a 2019. oba udjela iznosila su tek jedan posto. Mobilna plaćanja obuhvaćaju korištenje pametnog telefona, sata, narukvice ili drugog pametnog uređaja, a transakcije se izvršavaju putem digitalnih novčanika ili ostalih mobilnih aplikacija.

Iako se tržište plaćanja mijenja, brzina prilagodbe i dalje znatno varira među državama. U europodručju je u 2024. godini 75 posto svakodnevnih plaćanja obavljeno na fizičkim prodajnim mjestima, 21 posto je činila internetska kupnja, a četiri posto prijenosi među pojedincima. Vrijednosno gledano, 58 posto transakcija odnosi se na prodajna mjesta, 36 posto na internetska plaćanja dok prijenosi među građanima čine šest posto.

Gotovina je i dalje najčešće korišten instrument plaćanja, s udjelom od 52 posto, iako predstavlja 39 posto ukupne vrijednosti. Kartice sudjeluju s 39 posto transakcija, ali čine 45 posto vrijednosti, što pokazuje da se koriste za kupnju viših iznosa. Mobilna plaćanja sudjeluju sa šest posto transakcija i sedam posto vrijednosti.