Zlatna AI groznica: Nvidia je prva svjetska tvrtka koja vrijedi pet bilijuna američkih dolara

Nvidijina vrijednost veća je od BDP-a Indije, Japana i Ujedinjenog Kraljevstva, prema Međunarodnom monetarnom fondu. Može li rast potrajati?

Nvidia je postala prva tvrtka vrijedna pet bilijuna američkih dolara (4,30 bilijuna eura), samo tri mjeseca nakon što je proizvođač čipova iz Silicijske doline prvi probio granicu od četiri bilijuna dolara. Za usporedbu, Nvidijina vrijednost veća je od BDP-a Indije, Japana i Ujedinjenog Kraljevstva, prema Međunarodnom monetarnom fondu. Do toga je došla zahvaljujući dramatičnom porastu potražnje za njenim hardverom uslijed uspona umjetne inteligencije, što se smatra najvećim tektonskim pomakom u tehnologiji otkako je suosnivač Applea Steve Jobs predstavio prvi iPhone prije 18 godina.

Apple je zajahao uspjeh iPhonea i postao prva na tržištima kapitala izlistana tvrtka čija je vrijednost procijenjena na bilijun, dva, tri pa četiri bilijuna dolara. Ali, postoji zabrinutost kako je rast umjetne inteligencije balon koji će prije ili kasnije puknuti. Dužnosnici Banke Engleske upozorili su na rastući rizik kako bi cijene dionica tehnološke industrije potaknute bumom umjetne inteligencije mogle puknuti. Pridružila im se i šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Glavni izvršni direktor Nvidije Jensen Huang objavio je kako je tvrtka zaprimila narudžbe za čipove vrijedne 500 milijardi dolara (429,77 milijardi eura). Nvidia je također najavila partnerstvo s Uberom na razvoju robotaksija i ulaganje vrijedno milijardu dolara (859,24 milijuna eura) u Nokiju, radi razvoja tehnologije 6G. >>Pročitajte više OVDJE<< Uz to, s američkim Ministarstvom energetike spremaju se na gradnju sedam novih superračunala temeljenih na umjetnoj inteligenciji.