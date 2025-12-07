Tihi front globalnog sukoba: Ranjivost o kojoj se malo govori, a o njoj ovisi cijeli svijet

Izvršna potpredsjednica Europske komisije za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju Henna Virkkunen prilikom najave novog EU plana za razvoj i zaštitu podmorskih kabela rekla je: 'Prevencija, detekcija, odgovor i odvraćanje - moramo djelovati koordinirano protiv hibridnih prijetnji, prvenstveno u Baltičkom moru ali i na svim obalama Europske Unije.'

Svake godine se dogodi nekoliko pucanja podmorskih kabela , uglavnom zbog starosti ili slučajnosti kada ih ribarski brodovi oštete, ali strah od namjernog prekidanja je sve veći.

Admiral David Johnston, načelnik glavnog stožera australske vojske, nazvao je zaštitu kabela egzistencijalnom. 'To je naša najveća ranjivost, bez njih nema modernog rata niti moderne ekonomije. Nema Australije'.

Bez njih, internet bi usporio za 80 posto , a globalni BDP izgubio bi bilijune dolara godišnje - procjene kažu da bi prekid u transatlantskom prometu koštao milijardu dolara na sat. Uz toliku vrijednost i važnost, čudi koliko su slabo zaštićeni.

Baltički stražar

Akcijski plan Europske Unije o sigurnosti podmorskih kabela, usvojen ove godine, predviđa ukupna ulaganja od milijardu eura u razdoblju 2025.-2027., u sklopu šire strategije za digitalnu i energetsku sigurnost. EU najviše ulaže u nove 'pametne' kablove koji su otporniji na kvarove i imaju senzore.

Zasad ne postoji europski vojni plan čuvanja podmorskih kabela, ali neke članice EU to već rade samostalno. Estonske oružane snage od početka godine štite podmorski električni kabel Estlink 1 u Baltičkom moru i imaju dozvolu da zaustave i ispitaju civilne brodove na tom području.

Tu je i prva specijalizirana misija NATO-a 'Baltički stražar' za zaštitu podmorskih kabela i cjevovoda u Baltičkom moru, pokrenuta početkom godine. Koristi brodove, zrakoplove, podmorske i zračne dronove, podmornice i satelite za praćenje 'anomalija' poput brodova koji usporavaju ili se zaustavljaju blizu kabela.

Zabrana kineske tehnologije

I Sjedinjene Države ove su godine pojačale zaštitu kombinacijom regulatornih mjera, vojnih resursa, međunarodne suradnje i tehnoloških inovacija. Federalna komisija za komunikacije (FCC) usvojila je nova pravila za ubrzanje izgradnje i pojačanje sigurnosti podmorskih kabela, a među najvažnijim odlukama je potpuna zabrana kineske tehnologije. Odnosi se na sve, i usluge i opremu.

Uvedeni su redoviti pregledi podmorskih kabela uz procjene rizika za nacionalnu sigurnost. Svi privatni brodari u slučaju potrebe moraju dopustiti pristup vladi na njihova plovila. Predviđena je i nabava dva nova moderna broda za polaganje i popravak kabela.

SAD je potpisao i sporazume s Australijom, Kanadom, Europskom Unijom, Japanom i Velikom Britanijom o sigurnosti kabela i planiranju ruta za izbjegavanje preklapanja.

Europa zaostaje u 'kabelskom ratu'

Kina je najveći globalni igrač u izgradnji kabela, službeno u sklopu inicijative Pojas i put. Oko jedne četvrtine svih trenutačno položenih kabela proizvedeno je u Kini, uz stalne optužbe sa zapada kako se koriste za špijunažu i krađu podataka.

Rusija ulaže u alternativne mreže kabela izvan zapadnih ruta, a za polaganje koristi kineske brodove. Sa zapada stalno stižu optužbe da se Rusija prvenstveno fokusira na vojnu i hibridnu prijetnju, koristeći podmornice i brodove za sabotaže, posebno u Europi.

John Aitken, umirovljeni časnik Britanske kraljevske ratne mornarice kaže kako je Europa drastično zaostala u ratu za podmorske kabele koji već uveliko traje. U svom tekstu za Guardian napisao je: 'Situacija na dnu mora je slična klimatskim promjenama - polako gubimo bitku, a mnogi negiraju da bitka uopće traje. To ne može dobro završiti za zapadni svijet.'

Na sličnom tragu je i ITU, međunarodna telekomunikacijska unija, specijalizirana agencija UN-a koja se bavi telekomunikacijama i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

U deklaraciji njihove prve međunarodne konferencije o sigurnosti podmorskih kabela poziva se na globalni dijalog za zaštitu kabela, uključujući standarde za održivost i tehničke smjernice za prevenciju oštećenja. Podržavaju reviziju međunarodnih sporazuma i uz geopolitičke tenzije upozoravaju na nove prijetnje - rast globalnog prometa zbog razvoja umjetne inteligencije koji sadašnja infrastruktura čak i uz novih ulaganja jednostavno neće moći podnijeti.

Tehnološki giganti najveći ulagači

A ulaganja u podmorske kabele u iduće dvije godine iznosit će 13 milijardi dolara. To gotovo gotovo dvostruko više nego u prethodnom razdoblju.

Najveći investitori su uglavnom tehnološki giganti koji financiraju oko 50 posto novih kabela zbog potreba za umjetnom inteligencijom, podatkovnim centrima i globalnim prometom podataka. Oni su preuzeli vodeću ulogu od tradicionalnih telekom operatera, a slijede ih proizvođači opreme i same države, piše industrijski časopis Submarine Telecoms Forum i objašnjava kako se pod morem vodi pravi rat za dominaciju.

Prvi podmorski telegrafski kabel položen je 1850. godine između Engleske i Irske, omogućivši brzu komunikaciju preko kanala La Manche. Danas je aktivno više od 450 podmorskih kabela ukupne duljine oko 2,7 milijuna kilometara. Još 150 novih kabela je u pripremi.