Život daleko od sukoba: Ovo su najsigurnije države na svijetu

U godini obilježenoj sukobima, pet država i dalje se nalazi među najmirnijima na svijetu, uz nisku stopu kriminala i gotovo bez terorističkih prijetnji - Island, Irska, Austrija, Novi Zeland i Singapur prednjače po razini sigurnosti i društvene stabilnosti. Njihovi stanovnici za BBC otkrivaju kako politika i kultura oblikuju svakodnevicu i stvaraju osjećaj sigurnosti i mira

U 2025. mir se činio kao rijetkost. Globalni ratovi dodatno su eskalirali, sigurnost na granicama se pojačala, a trgovinske napetosti i dalje rastu. Prema Globalnom indeksu mira (GPI) za 2025., broj oružanih sukoba dosegnuo je najvišu razinu od Drugog svjetskog rata, a samo ove godine izbila su još tri nova. Mnoge zemlje odgovorile su jačanjem obrane. Hrvatska se prema GPI-u za 2025. nalazi na visokom 19. mjestu od 163 zemlje. GPI, koji izrađuje Institut za ekonomiju i mir, prati 23 pokazatelja – od vanjskih sukoba i ulaganja u vojsku do mjera sigurnosti i zaštite poput terorizma, nasilja i ubojstava. Iste države već gotovo dva desetljeća drže vrh ljestvice, a to pokazuje koliko mirne politike dugoročno donose stabilnost, piše BBC. Te države, naime, imaju relativno nisku stopu nasilnog kriminala, a ozbiljni sigurnosni incidenti, poput terorizma ili masovnih sukoba, gotovo su nepostojeći. Društvo je stabilno, a u školama, na ulicama, u javnom prijevozu i turističkim središtima prevladava mir.

Island Prvi na ljestvici od 2008., Island i dalje drži titulu najmirnije zemlje svijeta te prednjači u sva tri područja indeksa: sigurnosti i zaštite, niska razina uključenosti u sukobe i niske razine militarizacije. Ove je godine još napredovao, za dodatnih dva posto, pa se njegova prednost pred drugoplasiranom zemljom još povećala. Za stanovnike, osjećaj sigurnosti duboko je utkan u svakodnevicu. 'Iako oštri vremenski uvjeti, osobito zimi, ne djeluju uvijek sigurno, zajednica to nadoknađuje', kaže Inga Ros Antoníusdóttir, Islanđanka i direktorica Intrepid Travel North Europe. 'Možete noću hodati sami bez prevelike brige; vidjet ćete bebe koje mirno spavaju vani u kolicima dok roditelji jedu ili obavljaju kupnju. Policija nije naoružana.' Inga osjećaj sigurnosti povezuje i s vodećom ulogom Islanda u rodnoj ravnopravnosti. 'Jednake mogućnosti i snažan socijalni sustav stvaraju pravednije i sigurnije društvo za sve.' Posjetiteljima preporučuje da mir otkriju kroz lokalne rituale: kupanje u geotermalnim bazenima i razgovor s potpunim strancima, planinarenje na Mt Esju nedaleko Reykjavika ili višednevne rute kroz islandske visoravni. 'Pravi Island je u umjetnosti, glazbi i prirodi – u svim vremenskim uvjetima.'

Irska Iako je tijekom 20. stoljeća bila obilježena sukobima, današnja Irska mir postavlja u središte svoje politike. Posebno visoke ocjene dobila je za smanjenje militarizacije te za nisku razinu domaćih i međunarodnih sukoba. Nalazi se i među deset zemalja s najboljim rezultatima u kategoriji društvene sigurnosti, uz niske percepcije kriminala i nasilja. 'Ovdje se ljudi brinu jedni za druge. Možete pitati stranca za pomoć i zaista će se potruditi pomoći', kaže Jack Fitzsimons iz Kildarea, direktor iskustava u Kilkea Castleu. Smatra da snažni sustavi socijalne podrške i fokus na dobrobit zajednice smanjuju nejednakosti i napetosti. 'Toplina, zajedništvo i osjećaj pripadnosti stvarno su dio naše svakodnevice.' Na globalnoj razini Irska održava politiku vojne neutralnosti - nije u NATO-u i preferira diplomatska rješenja sukoba. Pridaju veliku važnost očuvanju krajolika i kulturne baštine te njeguju gostoljubivost. 'Posjetitelji su ponrkad iznenađeni našom srdačnošću. Nama je to dio identiteta', kaže Fitzsimons. Dodaje kako opušten ritam života stvara poseban mir: 'Nikad niste daleko od dvorca, tihe šumske šetnje ili tradicionalne glazbe u pubu. Ovdje ljudi još uvijek cijene razgovor.'

Novi Zeland Ove je godine Novi Zeland skočio za dva mjesta, na treću poziciju, ponajviše zbog poboljšanja u području sigurnosti i smanjenog broja prosvjeda i terorističkih prijetnji. Kao pacifička otočna država, Novi Zeland prirodno je zaštićen od vanjskih sukoba, no unutarnje politike ključne su za osjećaj sigurnosti. 'Naš zakon o oružju jedan je od najstrožih na svijetu, i to izravno doprinosi osjećaju sigurnosti', kaže Novozelanđanka Mischa Mannix-Opie iz tvrtke Greener Pastures. Djeca idu pješice u školu, kućna se vrata često ne zaključavaju, vozači zastaju kako bi pomogli na cesti. 'Opća razina povjerenja među ljudima i u institucije stvara snažan osjećaj zajednice.' Uz snažan socijalni sustav i univerzalnu zdravstvenu skrb, Novozelanđani posebno cijene povezanost s prirodom – od šetnji plažom i šumskim stazama do čaše vina pod zvijezdama. Zbog snažnog zajedništva zemlja je prepuna festivala i aktivnosti za sve generacije. Posjetitelji, kaže Mannix-Opie, odlaze s osjećajem pripadnosti i sjećanjima na pejzaže. 'Iza razglednica krije se dubina. Ljudi su iskreni, maorska kultura je snažna i stalno prisutna, a sporiji ritam života mijenja perspektivu', kaže. 'Jedan mi je klijent rekao da, iako je Novi Zeland prekrasan, upravo su ljudi njegova najveća snaga.'

Austrija Austrija je ove godine pala za jedno mjesto, na četvrtu poziciju, ali i dalje postiže visoke ocjene u svim kategorijama. Poput Irske, i Austrija ima ustavno zajamčenu neutralnost koja joj omogućuje da resurse usmjeri prema unutarnjem razvoju. 'Austrijska desetljećima duga politika neutralnosti znači da država ulaže u svoje stanovnike, a ne u sukobe', kaže Armin Pfurtscheller, vlasnik SPA-Hotela Jagdhof. 'Snažna socijalna zaštita, vrhunsko zdravstvo i izvrsno obrazovanje potiču stabilnost i povjerenje.' Živi u Neustiftu u Stubaitalu, gdje ljudi šeću uz rijeku Ruetz i u kasnim satima, kuće ostaju otključane, a bicikli neosigurani stoje ispred kafića. 'Sigurnost nije statistika, to je osjećaj svakodnevice.' Kod gostiju u dolini primjećuje isto: 'Nakon par dana ramena im se opuste, stres nestane, spavaju kao djeca. Počnu primjećivati šum rijeke, igru svjetla na planinama, jednostavnu radost dubokog daha. Najveći osjećaj sigurnosti je spoznaja da ovdje jednostavno možeš - biti.'