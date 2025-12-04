Chrome guši memoriju vašeg računala? Evo što možete poduzeti

Postoje trikovi kako smanjiti opterećenje. Ovom prilikom ćemo vam pokazati kako to učiniti isključivanjem pojedinih skrivenih značajki

Google Chrome jedan je od najpopularnijih web preglednika i zauzima značajan dio tržišta, dijelom zahvaljujući tome što je predinstaliran na pametnim telefonima s operativnim sustavom Android. No, dominira i stolnim računalima. Inače odličan preglednik, ipak dolazi s nekoliko problema. Jedan od većih je to što prilično opterećuje radnu memoriju računala. Postoje trikovi kako smanjiti to opterećenje. Ovom prilikom ćemo vam pokazati kako to učiniti isključivanjem pojedinih skrivenih značajki. Konkretno - flags (zastavice). To su eksperimentalne značajke koje su još uvijek u razvoju, ali Google ih čini dostupnima svima.

Partial swap Jedna od ključnih zastavica je Partial swap. Naziv vam vjerojatno neće značiti puno ako niste tehnički potkovani, ali ova značajka poboljšava upravljanje memorijom u Chromeu dajući prioritet najaktivnijim karticama. Osim toga, pomaže Chromeu u boljem upravljanju memorijom i poboljšanju responzivnosti ažuriranjem samo dijelova sučelja koji su se promijenili. Zastavica za Partial swap je chrome://flags/#ui-disable-partial-swap. Omogućena je prema zadanim postavkama, ali za svaki slučaj unesite zastavicu u adresnu traku Chromea i provjerite je li postavljena na Enabled. Ako nije, prebacite Partial swap na Enabled. Automatsko zamrzavanje određenih kartica Kada otvorite desetke kartica u Chromeu, primijetit ćete kako preglednik automatski zamrzava neke od njih kako bi oslobodio dio memorije. Budući se svaka kartica u Chromeu izvodi kao neovisni proces u vašoj memoriji, svaka nova kartica koju otvorite stvara novi proces. Iako poboljšava sigurnost, ovaj dizajn dovodi do velike upotrebe memorije - nemojte se iznenaditi ako Chrome koristi 30 gigabajta memorije. Najbolji način za rješavanje ovog problema je omogućiti Chromeovu eksperimentalnu značajku Infinite tab freezing, koja automatski zamrzava svaku drugu karticu osim posljednjih pet nedavno korištenih i aktivnih (poput onih koje reproduciraju glazbu ili videozapise). Zamrzavanjem kartica Chrome obustavlja JavaScript i sve aktivnosti u pozadini, što smanjuje korištenje memorije i može pomoći u poboljšanju performansi vašeg preglednika. Za aktiviranje unesite chrome://flags/#infinite-tabs-freezing i promijenite postavku na Enabled.