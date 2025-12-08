'Vječne kemikalije' pronađene u tjestenini i pahuljicama diljem Europe: 'Ne možemo djecu ovome izlagati'

Kontaminirani proizvodi uključivali su sve – od špageta do medenjaka i peciva sa sirom, piše Guardian.

Analiza je obuhvatila 65 konvencionalnih žitnih proizvoda kupljenih u 16 europskih zemalja . TFA je pronađena u 81,5 posto uzoraka – u pahuljicama, popularnim slatkišima, tjestenini, kroasanima, bijelom i integralnom kruhu te u brašnu. Najviše razine zabilježene su u irskim pahuljicama za doručak, potom u belgijskom i njemačkom integralnom kruhu te u francuskim bagetima.

Što je PFAS i zašto je opasan?

Kemikalije PFAS koriste se od 1950-ih u industriji i potrošačkim proizvodima, a nazivaju se 'vječnim kemikalijama' jer se u okolišu razgrađuju iznimno sporo, ponekad i tisućama godina. Kada dospiju u tlo ili vodu, ondje mogu ostati generacijama.

Utjecaj PFAS-a na zdravlje sve je bolje dokumentiran. Pojedine tvari povezane su s karcinomima, poremećajima štitnjače, oštećenjem jetre i oslabljenim imunitetom. TFA, koja nastaje razgradnjom pesticida s PFAS-om u tlu, klasificira se kao reprotoksikant – može narušiti plodnost, štetno djelovati na razvoj fetusa te utjecati na hormonalne i imunološke funkcije. Unatoč tome, razine TFA-e u hrani ne prate se sustavno.

'Svi smo izloženi TFA-i kroz hranu i vodu. Naši nalazi pokazuju da je nužna hitna zabrana pesticida s PFAS-om kako bismo spriječili daljnje onečišćenje prehrambenog lanca', poručila je Salomé Roynel iz PAN-a Europe.

Ravnateljica za znanost i politike u istoj organizaciji, dr. Angeliki Lysimachou, dodala je: 'Svi analizirani uzorci bili su iznad dopuštene granice ostataka pesticida. Ne možemo djecu izlagati kemikalijama koje štete reproduktivnom zdravlju. Potrebna je trenutačna reakcija.'