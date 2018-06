Isprobali smo Sony Xperiu XZ2: Ima sve što treba, ali...

Xperia XZ2 moćan je smartfon čiji su najjači aduti jak procesor, prilično dobra kamera i solidna baterija. No, u nekim ključnim aspektima zaostaje za konkurencijom

Ali, zaobljenost straga ima i svoju mračnu stranu. Pogađate, vjerujem, o čemu se radi: Xperia XZ2 je super sklizak mobitel. Dovoljan je minimalan nagib kako bi počeo put ka neminovnom padu preko ruba koji, s obziromna to da je riječ o staklu, znatno lakše može završiti fatalno po prilično skup uređaj.

Straga su - posloženi okomito po sredini jedan ispod drugog - bljeskalica, senzori, kamera i čitač otiska prsta. Prebacivanje čitača otiska prsta straga dobar je potez, no nije baš dobro izveden.

Da, Sony se pridružio sve većem broju proizvođača koji nas tjeraju na kupovinu bežičnih slušalica. Istine radi, treba reći kako u paketu s mobitelom stiže i adapter. No, osim što ga je lako izgubiti i što je još jedan kabel kojeg trebate vući sa sobom okolo, problem nastaje kad god treba Xperiju XZ2 istovremeno puniti i koristiti slušalice. Podrška za bežično punjenje donekle to može ublažiti, ali neće biti naročito korisna ili praktična dok ste, recimo, na putu.

Dobar zaslon, ali kaska za konkurencijom

Zaslon dijagonale 5,7 inča (14,4 centimetra) nudi punu HD+ razlučivost (1.080 puta 2.160 piksela) u vrijeme kad su glavni konkurenti već prešli na QHD i 2K.

Nije da mu išta nedostaje - riječ je o odličnom IPS LCD zaslonu s podrškom za HDR koji je vrlo oštar, s realističnim prikazom boja, dobrim kontrastom i svjetlinom, iako bi vidljivost pod izravnim jakim svjetlom mogla biti i bolja.

Tim više što su u Sonyju odlučili prihvatiti omjer zaslona 18:9, što je i logično s obzirom na to da su više usmjereni na kupce zainteresirane za igranje te konzumaciju multimedijskih sadržaja. Uz to, u ovaj je smartfon ugrađena kamera koja može snimati video razlučivosti 4K HDR. Zaslon više rezolucije bi i te kako dobro legao. No, slično je bilo i s Xperijom XZ1, tako da se može pretpostaviti kako je riječ o strateškoj odluci.

Kao i u većine ovogodišnjih top modela, pod haubom je Qualcommov procesor Snapdragon 845, podržan sa četiri GB RAM-a. Ugrađenih 64 GB memorije moguće je proširiti s dodatnih 256 GB karticom microSD.

Ta je konfiguracija, očekivano, radila bez greške. Xperia XZ2 aplikacije otvara brzo i kad ih je više otvoreno, dobro podnosi rad pod intenzivnijim opterećenjem pri čemu se ne zagrijava prekomjerno.

Odstupajući od sve raširenijeg trenda, Sony u Xperiju XZ2 nije ugradio dvostruku stražnju kameru, kao ni podršku za optičku stabilizaciju slike.

S druge strane, Xperia XZ2 je izvrstan izbor za one koji samo žele okinuti fotografiju i zaboraviti. Softver prepoznaje uvjete u kojima fotografija nastaje - što prikazuje u vidu obavijesti na zaslonu - pa automatski tomu prilagođava postavke. Obično bi to dobro obavio.