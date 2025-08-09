Napustio nas je Jim Lovell, ostala su petorica: Tko su posljednji živi astronauti s Apollovih misija na Mjesec

Te odgode podsjećaju na neizbježnu činjenicu - broj živih astronauta s Apollovih misija sve je manji.

I dok su privatne tvrtke pokušale poslati znanstvene sonde, neuspjesi su zasad brojčano nadmašili uspjehe. Lansiranje misije Artemis 2 – prve s ljudskom posadom nakon Apolla 17 iz 1972. – pomaknuto je s prošle godine na 2026. zbog dodatnih priprema. Istodobno, SpaceX i Boeing razvijaju vlastite sustave, iako ne bez zastoja – Boeingov Starliner ostavio je dvoje astronauta - Butcha Wilmorea i Suni Williams - na Međunarodnoj svemirskoj (ISS) postaji dulje od planiranog, dok su 'brze neplanirane dezintegracije' Starshipa Elona Muska postale gotovo uobičajen prizor, piše BBC .

Više od pola stoljeća prošlo je otkako je čovjek posljednji put kročio na Mjesec, no utrka za povratak na njegovu površinu ponovno se zahuktava. NASA u sklopu programa Artemis planira poslati astronaute na Mjesec i omogućiti njihov dulji boravak. Kina također cilja na prvu ljudsku misiju do 2030. , nakon što je u lipnju 2024. uspješno spustila sondu na njegovu skrivenu stranu.

Jim Lovell – zapovjednik Apolla 13

Lovell je zajedno s Frankom Bormanom i Billom Andersom ispisao povijest prvim obilaskom Mjeseca 1968. godine u sklopu Apolla 8, s 10 orbita oko njega. Trebao je postati peti čovjek na Mjesecu kao zapovjednik Apolla 13 1970. godine, no eksplozija spremnika kisika prekinula je misiju.

Zahvaljujući brzom razmišljanju i timskom radu, Lovell i njegovi kolege sigurno su se vratili na Zemlju, pretvorivši nešto što je moglo završiti katastrofom u izniman primjer spretnog rješenja problema pod pritiskom.

Njegova borba za povratak na Zemlju ovjekovječena je u filmu Apollo 13, gdje ga je utjelovio Tom Hanks. Nakon odlaska iz NASA-e 1973., radio je u telekomunikacijskoj industriji. Njegova supruga Marilyn, s kojom je bio više od 60 godina, preminula je 2023.

Prije nego što se pridružio NASA-i, Lovell je služio u američkoj mornarici kao probni pilot. Diplomirao je na Američkoj pomorskoj akademiji. S obzirom na to da je bio vrlo duhovit, kolege su mu nadjenuli nadimak 'Nasmiješeni Jim'.

Buzz Aldrin – Apollo 11

Bivši vojni pilot Edwin 'Buzz' Aldrin postao je 21. srpnja 1969. drugi čovjek na Mjesecu, nakon Neila Armstronga. Njegove riječi 'veličanstvena pustoš' ostale su upamćene, no s pozicijom 'drugog čovjeka na Mjesecu' nikada se nije u potpunosti mirio.

NoAldrin je i dalje bio ponosan na svoje postignuće; mnogo godina kasnije, kada mu je jedan čovjek rekao da je 'Apollo 11 bila razrađena laž', tada 72-godišnji Aldrin ga je udario u čeljust.

A nakon smrti Neila Armstronga 2012. godine, Aldrin je rekao: 'Znam da mi se pridružuju milijuni drugih ljudi iz cijelog svijeta u žalosti za smrću istinskog američkog heroja i najboljeg pilota kojeg sam ikada poznavao.'

Aldrin je kasnije postao zagovornik istraživanja Marsa i avanturist koji je posjetio Sjeverni i Južni pol Zemlje. U siječnju 2023., u 93. godini, oženio se četvrti put, a njegovo ime poznato je i mlađim generacijama zahvaljujući liku Buzza Lightyeara iz animiranog filma 'Priča o igračkama'.

Charles Duke – Apollo 16

Najmlađi čovjek koji je hodao po Mjesecu, tada 36-godišnji Charles 'Charlie' Duke, opisao je prizor kao 'spektakularan'. 'Ljepota toga... oštar kontrast između crnila svemira i horizonta Mjeseca... Nikada to neću zaboraviti. Bilo je tako dramatično', rekao je Duke.

Prije leta na Apollo 16, Duke je u kontroli misije bio glas koji je 1969. odgovorio Armstrongu nakon slijetanja Apolla 11: 'Houston, ovdje baza Tranquility. Orao je sletio.'

Danas živi u Teksasu sa suprugom Dorothy s kojom je u braku već 60 godina, a o programu Artemis govori s optimizmom, premda upozorava na tehničke izazove slijetanja blizu južnog pola Mjeseca za novu generaciju astronauta.

Fred Haise – Apollo 13

Fred Haise bio je član posade Apolla 13 koja je 1970. godine jedva izbjegla katastrofu nakon što je eksplozija na brodu uzrokovala prekid misije kada je letjelica bila udaljena više od 321 000 km od Zemlje. Cijeli svijet je nervozno promatrao kako NASA pokušava sigurno vratiti oštećenu letjelicu i njezinu posadu. Nakon povratka, Haise i njegovi kolege James Lovell i Jack Swigert postali su slavni, na njihovo očito iznenađenje.

'Osjećam se kao da sam možda nešto propustio dok sam bio gore', rekao je u jednoj televizijskoj emisiji. Haise nikada nije stigao na Mjesec. Iako je trebao biti zapovjednik Apolla 19, ta je misija otkazana zbog smanjenja proračuna, kao i svi ostali letovi nakon Apolla 17.

Kasnije je služio kao testni pilot na prototipu svemirske letjelice Enterprise. Kao i mnogi njegovi kolege bivši članovi Apolla, nakon što je napustio NASA-u, Haise je nastavio raditi u zrakoplovnoj industriji sve do umirovljenja.

Harrison Schmitt – Apollo 17

Za razliku od većine drugih astronauta tog vremena, Schmitt nije služio kao pilot u američkim snagama. Kao geolog i akademik, isprva je upućivao astronaute NASA-e na što trebaju paziti tijekom svojih geoloških izleta na Mjesec prije nego što je i sam postao znanstvenik-astronaut 1965. godine.

Schmitt je bio dio posljednje misije s ljudskom posadom na Mjesec, Apolla 17, i zajedno sa zapovjednikom Eugeneom Cernanom, jedan od posljednja dva čovjeka koji su kročili na površinu Mjeseca, u prosincu 1972.

Nakon što je napustio NASA-u 1975. godine, izabran je u američki Senat iz svoje matične države Novi Meksiko, ali je odslužio samo jedan mandat. Od tada je radio kao konzultant u raznim industrijama, a nastavio je i u akademskoj zajednici.

Također je poznat po tome što se protivi znanstvenom konsenzusu o klimatskim promjenama.

David Scott – Apollo 15

David Scott, zapovjednik Apolla 15, jedan je od samo četvorice živih astronauta koji su hodali po Mjesecu - ali bio je i jedan od prvih koji su se vozili po njemu.

Godine 1971. Scott i njegov kolega James Irwin testirali su lunarno vozilo (LRV), 'prve čovjekove kotače na Mjesecu', kako su ga nazivali. Putujući brzinom do 12 km/h, LRV je astronautima omogućio da prijeđu velike udaljenosti od lunarnog modula mnogo brže nego što su mogli hodati.

'Na prvoj misiji nikad ne znate hoće li uspjeti', prisjetio se kasnije. 'Najveće uzbuđenje bilo je izvaditi ga, uključiti i on je zapravo proradio.' Nakon povratka s Mjeseca, Scott je radio na raznim menadžerskim pozicijama unutar NASA-e, prije nego što se pridružio privatnom sektoru.

Također je djelovao kao konzultant na nekoliko filmskih i televizijskih projekata, uključujući Apollo 13 i HBO-ovu miniseriju From The Earth To The Moon.

Što slijedi? Dok posljednjih pet živih astronauta Apolla polako ulazi u povijest, nova generacija priprema se na povratak na Mjesec.