Za praćenje zdravlja ne treba vam pametni sat: Jeste li znali za ove opcije na iPhoneu?

Vaš iPhone može pratiti korake, udaljenost hodanja ili trčanja, uzorke spavanja, pa čak i koliko ste stepenica danas prošli, a sve bilježi automatski. Sve što trebate jest nositi uređaj sa sobom. Ovo je pogotovo korisno ako želite koristiti telefon za praćenje zdravlja, bez posezanja za dodatnim troškovima poput pametnog sata.

Brojanje koraka

Brojanje koraka je osnovna, ali vrlo popularna funkcija svakog pametnog uređaja za praćenje aktivnosti. Zahvaljujući ugrađenim senzorima poput akcelerometra i žiroskopa, iPhone prati vaše kretanje u pozadini.

Sve svoje korake možete vidjeti u aplikaciji Health (Zdravlje) pod kategorijom Steps (Koraci). Podaci su prikazani po satu, danu, tjednu, mjesecu i godini. Možete čak dodati widget s brojačem koraka na početni ili zaključani zaslon. Narvno, ako tijekom dana ostavite iPhone na stolu i odete u kuhinju bez njega – ti koraci se neće računati. No, ako ga držite u džepu, torbi ili ruci, brojanje je prilično precizno.

Mjerenje hodanja i trčanja

Osim broja koraka, vaš iPhone prati i koliko ste kilometara prešli hodanjem ili trčanjem. U aplikaciji Health, pod sekcijom Walking + Running Distance, pronaći ćete podatke o vašem kretanju. Uređaj koristi senzore za brzinu i smjer kako bi točnije procijenio prijeđenu udaljenost.

Duljina koraka

Vaš iPhone također mjeri prosječnu duljinu vašeg koraka. Kratki koraci često ukazuju na opušteno kretanje, dok duži sugeriraju brži tempo. Ova informacija može pokazati napredak u kondiciji ili promjene u načinu hodanja.

Podatke o duljini koraka pronaći ćete u aplikaciji Health pod kategorijom Walking Step Length.