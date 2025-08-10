Za praćenje zdravlja ne treba vam pametni sat: Jeste li znali za ove opcije na iPhoneu?

Senzori vašeg mobilnog telefona mogu pratiti sve od koraka i stepenica do praćenja sna. Sve što trebate je malo prokopati po opcijama
Vaš iPhone može pratiti korake, udaljenost hodanja ili trčanja, uzorke spavanja, pa čak i koliko ste stepenica danas prošli, a sve bilježi automatski. Sve što trebate jest nositi uređaj sa sobom. Ovo je pogotovo korisno ako želite koristiti telefon za praćenje zdravlja, bez posezanja za dodatnim troškovima poput pametnog sata.
Brojanje koraka
Brojanje koraka je osnovna, ali vrlo popularna funkcija svakog pametnog uređaja za praćenje aktivnosti. Zahvaljujući ugrađenim senzorima poput akcelerometra i žiroskopa, iPhone prati vaše kretanje u pozadini.
Sve svoje korake možete vidjeti u aplikaciji Health (Zdravlje) pod kategorijom Steps (Koraci). Podaci su prikazani po satu, danu, tjednu, mjesecu i godini. Možete čak dodati widget s brojačem koraka na početni ili zaključani zaslon. Narvno, ako tijekom dana ostavite iPhone na stolu i odete u kuhinju bez njega – ti koraci se neće računati. No, ako ga držite u džepu, torbi ili ruci, brojanje je prilično precizno.
Mjerenje hodanja i trčanja
Osim broja koraka, vaš iPhone prati i koliko ste kilometara prešli hodanjem ili trčanjem. U aplikaciji Health, pod sekcijom Walking + Running Distance, pronaći ćete podatke o vašem kretanju. Uređaj koristi senzore za brzinu i smjer kako bi točnije procijenio prijeđenu udaljenost.
Duljina koraka
Vaš iPhone također mjeri prosječnu duljinu vašeg koraka. Kratki koraci često ukazuju na opušteno kretanje, dok duži sugeriraju brži tempo. Ova informacija može pokazati napredak u kondiciji ili promjene u načinu hodanja.
Podatke o duljini koraka pronaći ćete u aplikaciji Health pod kategorijom Walking Step Length.
Stabilnost pri hodanju
iPhone koristi senzore i algoritme kako bi analizirao stabilnost vašeg hoda, uključujući brzinu, simetriju, duljinu koraka i vrijeme u kojem su obje noge na tlu.
U aplikaciji Health idite na Browse > Mobility > Walking Steadiness, gdje ćete vidjeti svoju razinu stabilnosti označenu kao OK, Low (nisko), ili Very Low (vrlo nisko). Također možete uključiti obavijesti, pa će vas uređaj podsjetiti ako se vaša stabilnost pogorša.
Stepenice
iPhone prati koliko ste katova dnevno prošli – koristeći barometar za mjerenje promjene visine. U aplikaciji Health pogledajte sekciju Flights Climbed. Iako ovo možda i nije jedna od najvažnijih statistika, ona vam može ponuditi još jedan razlog zašto koristiti stepenice umjesto lifta.
Praćenje sna
Bez Apple Watcha, iPhone prati vaš san koristeći podatke o nepokretnosti i korištenju uređaja. Analizira kada je ekran neaktivan te na temelju toga procjenjuje vrijeme spavanja i buđenja.
Idite na Browse > Sleep u aplikaciji Health, gdje možete postaviti raspored spavanja, podsjetnike i vidjeti obrasce spavanja kroz vrijeme.
Koliko su vremena obje noge na tlu
Ova mjera prikazuje koliko vremena tijekom hoda imate obje noge na tlu. Za većinu odraslih to je između 20 i 40 posto hoda. Viši postotak može ukazivati na nesigurniji hod, dok niži ukazuje na bolju ravnotežu i sigurnost u pokretu.
Podatke pronađite u Browse > Mobility > Double Support Time.
Razina buke u slušalicama
iPhone prati razinu glasnoće i trajanje korištenja slušalica kako bi zaštitio vaš sluh. Ova funkcija radi sa svim vrstama slušalica, uključujući AirPods, Beats i druge marke.
Idite na Browse > Hearing > Headphone Audio Levels, gdje možete vidjeti dnevnu izloženost zvuku i uključiti obavijesti kada razina buke postane potencijalno štetna.
Zašto su ove opcije dobre?
Najveća prednost? Ne trebate dodatne uređaje. Vaš iPhone automatski prati brojne zdravstvene pokazatelje i sve što vam treba je imati ga sa sobom. Ako vam nije potrebna ekstremna preciznost ili napredne funkcije kao što su mjerenje pulsa, treninga ili zasićenja kisika, vaš iPhone već nudi sve što vam treba za osnovno praćenje zdravlja i kondicije, piše Makeuseof.