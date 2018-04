Nokia 6.1: Napredak u (skoro) svakom pogledu

Nakon što su prošle godine pokupili hrpu pohvala oko građe svojeg prvog izdanog telefona Nokia 6, proizvođači slavnog telefona primisli su se posla te odlučili napraviti novu verziju koja nastoji ispraviti sve prethodnikove nedostatke. Pitanje je, doduše, je li im to pošlo za rukom

Nokia 6 za 2018. ili Nokia 6.1 , kako god ju vi odlučili nazvati, telefon je koji se vizualno previše ne razlikuje od svojeg prethodnika. I dalje se radi o smartfonu masivnog ekrana, čvrste konstrukcije i prepoznatljivog dizajna, no ono što ga čini zbilja jedinstvenim skriveno je ispod poklopca.

Micro-USB slot je zamijenjen USB C-om, a tu je potpuna podrška za Android One, čisti operativni sustav bez ikakvog dodatnog softvera i skinova koji će, nadamo se, HMD Global nadograđivati češće nego što je to činio kod prošlogodišnjih modela.

Kamere i fotografija

Što se kamerica tiče, Nokia 6.1 je opremljena stražnjim objektivom osjetljivosti 16 megapiksela te prednjom selfie kamerom osjetljivosti 8 megapiksela. Premda se radi o kvalitetnim lećama partnera Karl Zeiss, obje kamere imaju problema sa snimanjem pri slabom osvjetljenju. Ako snimate po danu, slike ispadaju sasvim soldino, no čim uđete u malo mračniju sobu, susrest ćete se sa prepoznatljivim 'snijegom'.