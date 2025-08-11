Pametni satovi pod povećalon: Nova studija otkriva kritičan problem

Moderni nosivi uređaji, ne mogu razlikovati stres od 'običnog' uzbuđenja, kažu stručnjaci
Nova studija objavljena u časopisu Journal of Psychopathology and Clinical Science dovodi u pitanje popularnu praksu korištenja pametnih satova za praćenje razine stresa. Prema istraživačima, ovi uređaji imaju vrlo ograničenu sposobnost da točno prenesu psihološko stanje korisnika, a često pogrešno tumače tjelesne reakcije. Primjerice, sat može zabilježiti visoku razinu stresa kada je korisnik zapravo samo uzbuđen.
Istraživanje je obuhvatilo gotovo 800 studenata koji su nosili Garmin Vivosmart 4 i uspoređivalo njihove prijavljene emocionalne procjene sa podacima koje su zabilježili uređaji. Rezultati su pokazali da je podudarnost između tih dvaju izvora podataka bila vrlo mala ili gotovo nepostojeća. Autori studije navode kako su fiziološka mjerenja stresa i subjektivna procjena korisnika u većini slučajeva bila slabo ili nikako povezana, što otvara pitanja o razlikama među izvorima podataka i mogućim problemima u mjerenju.
Upitna točnost
Garmin na svojoj internetskoj stranici oglašava mogućnost praćenja stresa pomoću tehnologije Firstbeat Analytics, koja procjenjuje razinu stresa (0–100) kombinacijom podataka o otkucajima srca i varijabilnosti srčanog ritma, prikupljenih optičkim senzorom na stražnjoj strani uređaja. Tvrtka priznaje da je prirodu i kvalitetu stresa teško precizno izmjeriti, ističući da javni nastup i trčanje uz stepenice mogu jednako ubrzati rad srca, iako su uzroci potpuno različiti. Garmin savjetuje da se sat nosi što češće, posebno tijekom spavanja, kako bi se dobila bolja slika cjelokupnog raspona stresa i opuštenosti.
Jedan od autora studije, Eiko Fried, u razgovoru je za The Guardian izjavio je kako je korelacija između samoprijavljenih razina stresa i onih koje je očitao pametni sat 'praktički nula'. Objašnjava da porast otkucaja srca ne mora nužno značiti stres jer se može javiti i kod seksualnog uzbuđenja ili osjećaja radosti. Fried upozorava korisnike da ne donose zaključke o svom mentalnom stanju isključivo na temelju očitanja pametnog sata, podsjećajući da je riječ o potrošačkom, a ne medicinskom uređaju.
Tema odnosa nosivih uređaja i stresa ima 'bogatu' povijest. Meta-analiza iz 2023. godine pokazala je da učinak ovih uređaja na smanjenje stresa nije sustavno analiziran te da su ranija istraživanja uglavnom nudila opise tehnologije. Iste godine, studija istraživača s Vrije Universiteit Amsterdam došla je do sličnog zaključka kao i najnovije istraživanje - pametni satovi često ne mogu razlikovati uzbuđenje od stresa.
Iako Garminov uređaj, prema rezultatima, nije bio uspješan u preciznom mjerenju stresa, istraživači navode da je pokazao vrlo dobre rezultate u mjerenju spavanja, dok su veze između podataka sata i subjektivnog osjećaja umora bile slabije, piše Gizmodo.