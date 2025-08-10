Nebeski spektakl 'Suze sv. Lovre': Evo kada ćemo vidjeti najsjajniju kišu meteora ovog ljeta

Perzeidi nastaju dok Zemlja prolazi kroz tragove prašine i sitnih čestica koje je za sobom ostavio komet Swift-Tuttle, nebesko tijelo koje Sunce obiđe svakih 133 godine. Kada te čestice ulete u Zemljinu atmosferu brzinom od gotovo 90 kilometara u sekundi, zbog trenja se zagrijavaju i izgaraju, ostavljajući na nebu svjetlosne tragove koje nazivamo meteorima. Temperature tih 'zvjezdanih vatrometa' dosežu i do 5.500 °C.

Bliži nam se jedan od najljepših ljetnih nebeskih fenomena – kiša meteora poznata kao Suze svetog Lovre počela je obasjavati noćno nebo početkom kolovoza, a svoj vrhunac dosegnut će u noći s 12. na 13. kolovoza. Spektakl će biti vidljiv i u noćima prije i poslije, osobito 11., 12. i 13. kolovoza, a najbolje vrijeme za promatranje bit će u ranim jutarnjim satima, neposredno prije svitanja.

U idealnim uvjetima moguće je vidjeti i do 100 meteora na sat, što Perzeide čini jednim od najatraktivnijih astronomskih događaja godine.

Za promatranje Perzeida nije potrebna nikakva posebna oprema, već se promatraju golim okom, ležeći na tlu. Dovoljno je pronaći mjesto daleko od svjetlosnog zagađenja i rasvjete, leći na prostirku ili ležaljku i uživati u nebeskom spektaklu. Astronomi savjetuju izbjegavanje pogleda izravno u radijant – ishodišnu točku meteorskog roja – jer ćete tada vidjeti najmanje meteora.

Još jedan važan savjet: da bi oči mogle uhvatiti puni sjaj noćnog neba, potrebno im je barem 30 minuta da se prilagode mraku.

Izraz 'suze sv. Lovre', koji se često koristi kao pučki naziv za Perzeide, zapravo je postao popularan tek u zadnjih pedesetak godina, kod nas, ponajprije u Dalmaciji gdje je preuzet iz Italije. Točnije, radi se o tome da je poznati talijanski pjesnik iz 19. stoljeća Giovanni Pascolli u pjesmi 10 Agosto opjevao godišnjicu smrti svoga oca na kojega ga podsjećaju meteori koji u to doba padaju.