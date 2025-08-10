Ruben van Gucht usred bračne drame s Blankom Vlašić objavio video: 'Morao sam odustati'

Belgijski novinar i suprug naše slavne atletičarke Blanke Vlašić, Ruben van Gucht, oglasio se na društvenim mrežama novim videom

Već mjesecima su Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht u središtu medijske pozornosti radi svog otvorenog braka, o kojem je suprug naše atletičarke odlučio govoriti u medijima i pokrenuo pravu lavinu.

Burno ljeto A otkako je progovorio o slobodi koju su si pružili u braku, svaka njihova objava na društvenim mrežama privlači puno pozornosti i različitih tumačenja. Ruben van Gucht, belgijski novinar, cijelo ljeto javlja se s raznih glazbenih festivala na kojima, čini se, dočekuje rane jutarnje sate, a ni na jednoj od fotografije nema Blanke.

Sada je, usred svih nagađanja o problemima u braku, objavio video koji gotovo senzacionalistički započinje pričom o - odustajanju. No, ispostavilo se tek da je riječ o njegovom načinu borbe s kratkotrajnom želučanom bolesti, s kojom se muči otkako je prošao Dodentocht maraton. 'Razočaran samim sobom' 'Loše vijesti su da sam morao odustati, da sam se noćas više puta doslovno ispovraćao do iznemoglosti, da ne uspijevam zadržati ni piće ni hranu jer nijedna marka, kombinacija ili strategija nadoknade energije ne funkcionira te da je, ipak, najteže podnijeti kasniju razočaranost samim sobom', rekao je i dodao: