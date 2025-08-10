Milorad Dodik najavio nove poteze: Ovo je obračun muslimana s kršćanima

"RS je za njih sinonim za zlo i zato je jasno da je ovdje obračun muslimana s nama kršćanima", izjavio je Dodik kojega je Sud BiH osudio na godina dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice a Središnje izborno povjerenstvo (SIP) nakon toga mu je oduzelo mandat entitetskog predsjednika jer Izborni zakon takvu mjeru predviđa za svakog dužnosnika koji je osuđen na kaznu dužu od šest mjeseci zatvora.

Dodik odbija prihvatiti tu odluku i od Narodne skupštine RS traži sazivanje referenduma na kojemu bi se birači očitovali o tome treba li on ostati predsjednikom entiteta.

Gostujući u jutarnjem programu javnog servisa RTRS najavio je da će nakon toga tražiti još jedan referendum na kojemu od birača očekuje "veliko da" sugerirajući da će to biti izjašnjavanje o status tog entiteta.

'Ili će se RS distancirati od Sarajeva ili RS-a neće biti'

"Ovaj put ili će se RS dovoljno distancirati od Sarajeva... ili RS-a doista neće biti", kazao je uz tvrdnju kako u tom entitetu postoji velika spremnost za njegovu obranu.

Zaključio je kako su današnji Bošnjaci-muslimani frustrirani zbog toga što potječu od Srba a stigao je optužiti i Josipa Broza Tita jer su u razdoblju njegove vladavine Muslimani priznati kao nacija u bivšoj SFRJ.

Po Dodikovu sudu muslimani nisu imali pravo biti tretirani kao nacija.