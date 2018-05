HTC U11+ je veliki smartfon s puno prednosti i jednom manom

Ako tražite prepoznatljiv smartfon s odličnom kamerom, solidnim zaslonom i baterijom na koju se možete osloniti, U11+ je dobar izbor

No, izgledom se ne praktično ne razlikuju. I dalje imamo posla s profinjeno izduženim kućištem koje kombinira metal s zakrivljenim staklenim panelom straga, prepoznatljivim po reflektirajućoj pozadini u boji koju u HTC-u nazivaju Liquid Surface.

Nekome će se to 'ogledalo' straga svidjeti, nekome neće. Ali, nema spora kako U11+ čini jedinstvenim. Na žalost, ne samo po izgledu.

Dozlaboga sklizak smartfon

Zbog blago zakrivljene staklene plohe U11+ jedan je od najskliskijih pametnih telefona koje sam imao prilike koristiti. U jednom trenutku sletio je sa stola iako za stolom nije bilo nikog, a uređaj je bio dobrih petnaestak centimetara od ruba! Srećom, uspio sam ga uhvatiti prije no što se susreo s podom. Kad bih ga kupovao nema šanse da bih ga koristio bez zaštitne futrole. Tim više jer je riječ o staklu, materijalu kojeg je znatno lakše uprljati prstima i ogrebati.

To, doduše, ne bi bilo baš posve jednostavno. Naime, U11+ je poseban i po tome što njime možete upravljati stiskajući bridove uređaja, što znači kako morate nabaviti maskicu koja će to omogućiti. HTC ih ima u ponudi, ali ako vam se njihova rješenja ne sviđaju izbor alternativa je znatno ograničeniji no što bi inače bio.

Ladicu za kartice SIM i/ili karticu microSD (kapaciteta do 400 GB) naći ćete na gornjem bridu lijevo. Blago rebrasta tipka za uključivanje/isključivanje je na sredini desnog brida, iznad nje je tipka za regulaciju volumena zvuka. Donji brid rezerviran je za utor za USB-C i rešetku za zvučnik. Straga su smješteni čitač otiska prsta, kamera i bljeskalica.

Na žalost, i u HTC-u su odlučili poslati 3,5-milimetarski audio ulaz za slušalice u povijest, tako da ćete se morati osloniti ili na USB ili na Bluetooth.