Nokia 7 Plus: Može li doista izdržati dva dana bez punjenja?

Nokia je izbacila reviziju svojeg poznatog telefona srednje kategorije, dodala niz noviteta te ga opremila novim softverom. Može li Nokia 7 Plus postati kraljem svojeg cjenovnog razreda ili se kao i mnogi drugi uređaji utopiti u moru prosječnosti?

Nokia 7 Plus oklopljen je aluminijskim kućištem premazanim posebnim sredstvom koje daje vrlo zanimljiv keramički finiš. Premda ovo sve u teoriji zvuči genijalno, nije mi dugo trebalo dugo da na površini prepoznam otiske prstiju. Na sreću, za razliku od Jet Black verzije iPhonea, otpornost na ogrebotine se u slučaju 7 Plus pokazala neupitnom.

Problem je što mat pozadina uređaja zbog packi dosta brzo prestane biti mat.

Ako poput mene spadate među opreznije korisnike smartfona, cijela dilema oko mrlja na stražnjem dijelu smartfona bit će riješena prvom kupnjom zaštitne košuljice, no to je zbilja velika šteta s obzirom da Nokia 7 Plus spada među one telefone koje ne želite držati zarobljenima u gumenoj zaštiti.

Nigdje se ne vide ružne crte od antene, dok estetski naglasak čini bakrena traka koja okružuje rub uređaja. Stražnji dio Nokije 7 Plus je blago naglašen izbočinom za dvostruku Karl Zeiss kameru osjetljivosti 12 megapiksela koja, za razliku od nekih drugih uređaja na sebi ima napisano samo ime njemačkog proizvođača, što je vrlo dobrodošli korak prema minimalizmu.