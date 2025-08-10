Tursku pogodio snažan potres, urušile se zgrade, ima ozlijeđenih

Snažan potres magnitude 6,1 po Richteru pogodio je u nedjelju poslijepodne zapadnu Tursku, što je uzrokovalo rušenje desetak zgrada. Najmanje tri osobe su ozlijeđene i pokušava se doći do još dvije zarobljene pod ruševinama, izvijestile su tamošnje vlasti. Epicentar je bio u mjestu Sindirgi, a podrhtavanje tla osjetilo se i oko 200 kilometara sjevernije, u Istanbulu, gdje živi više od 16 milijuna stanovnika

Ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya rekao je za televiziju NTV da je iz ruševina u Sindirgiju spašeno petero ljudi, među kojima i starija žena, dok spasioci pokušavaju doći do više osoba zarobljenih u urušenim zgradama. Televizijske snimke prikazuju srušene zgrade i spasioce kako izvlače muškarca na sigurno. AFAD je rekao da je u prvom satu uslijedilo šest naknadnih potresa.

#BREAKING



6.1 earthquake rattles Turkey.. buildings collapse in Balikesir



Earthquake struck Sindirgi in Balikesir province, followed by a 4.6 aftershock. Tremors felt in Istanbul, Izmir and several other cities



Multiple buildings have caved in, residents scrambling to pull… pic.twitter.com/r95U8sED4c — Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 10, 2025

U obližnjem selu Golcuk srušeno je nekoliko kuća, a urušio se i minaret, potvrdio je načelnik Sindirgija Serkan Sak. Ministar zdravstva Kemal Memisoglu objavio je na platformi X da su četiri osobe zbrinute u bolnici te da nisu u životnoj opasnosti. 'Nadamo se da će ovo proći bez da izgubimo ijedan ljudski život', izjavio je gradonačelnik Balikesira Ahmet Akin za HaberTurk.

Prema seizmološkim podacima, potres se dogodio u 19:53 po lokalnom vremenu. Epicentar je zabilježen na dubini od 11 kilometara. Uslijedila su još tri potresa, jačine od 3,7 do 4,6 po Richteru. Potres je bio lociran 48 kilometara jugoistočno od grada Balıkesira (oko 238 tisuća stanovnika) te 17 kilometara južno od mjesta Bigadiç (oko 15 tisuća stanovnika). Zbog relativno plitke dubine i snage podrhtavanja, potres se snažno osjetio u široj regiji. Građanima je preporučeno da ne ulaze u oštećene objekte.