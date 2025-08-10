Možete dati svoj glas: Prvi hrvatski satelit CroCube nominiran za nagradu američkog instituta

'Unatoč ograničenim resursima, CroCube je pokazao što je moguće postići uz zajednicu posvećenih ljudi. Nominacija za međunarodnu nagradu potvrđuje njegov značaj i na svjetskoj razini', navodi se u priopćenju.

Projekt je razvijen u suradnji hrvatske udruge EVO , češke tvrtke Spacemanic i mreže domaćih volontera i stručnjaka. Riječ je o 1U CubeSat satelitu mase 1 kg koji je kroz edukativnu i simboličnu misiju postao najveći svemirski uspjeh Hrvatske .

CroCube je lansiran 21. prosinca 2024. iz Vandenberg Space Force Base u Kaliforniji, raketom Falcon 9 tvrtke SpaceX. Već više od 220 dana uspješno orbitira Zemljom, šalje slike i podatke koji su dostupni javnosti putem besplatne mobilne aplikacije.

Dobitnici nagrada bit će objavljeni tijekom ceremonije na konferenciji Small Satellite Conference 2025, koja se održava u kolovozu u američkom Salt Lake Cityju, okupljajući ključne aktere iz svjetske svemirske industrije.

Otvorenje javnog glasanja za nagradu počinje od subote 10. kolovoza 2025. u 06:30 sati i predstavlja priliku da hrvatska javnost svojim glasovima - putem ove poveznice - podupre CroCube kao prvu nacionalnu svemirsku misiju koja je ostvarila međunarodnu vidljivost. 'Pozivamo građane, obrazovne institucije, tehnološku zajednicu da se uključe i svojim glasom podrže ovaj projekt. Na taj način možemo zajednički ostvariti svemirski uspjeh Hrvatske na globalnoj razini', navode iz tima.

'Ovo je prvi put da Hrvatska ima satelit u svemiru, i prvi put da taj satelit konkurira za svjetsku nagradu. CroCube je rezultat tisuća sati volonterskog rada, stručnosti i inženjerske hrabrosti. Sada je red na vas. Glasajte. Jer ovo nije samo naš satelit. Ovo je hrvatski uspjeh u orbiti', rekla je Daniela Jović, voditeljica misije CroCube.

'Nominacija CroCubea za svjetsku nagradu među najboljim malim satelitima potvrđuje ono što mnogi još ne vide, Hrvatska je ušla u svemirsko doba. Ne samo jer imamo satelit u orbiti, već zato što je prepoznat na globalnoj razini, uz bok velikim igračima industrije. CroCube pokazuje da vizija i entuzijazam mogu nadjačati prepreke. Ovo je krasan primjer kako svijet prepoznaje odličnu prezentaciju i popularizaciju programa CroCube. Ova nominacija zaslužuje i stručnu i javnu podršku. Glasajte – jer ovo je stranica u svemirskoj povijesti Hrvatske', rekao je Ante Radonić, popularizator znanosti.

Poveznica za glasanje bit će objavljen na službenoj mrežnoj stranici www.crocube.hr, kao i putem svih društvenih mreže CroCube na dan otvaranja glasanja.