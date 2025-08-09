Tanji, lakši, ljepši: Isprobali smo Samsung Galaxy Z Fold7

Najnoviji preklopni smartfon iz Samsunga dolazi s tanjim profilom, hrpom AI opcija i dizajnom koji plijeni pažnju. Kako bi to postigao, doduše, neke su poznate značajke morale ići na panj

Evolucija preklopnih telefona zadnjih nekoliko godina izgleda kao natjecanje u mršavljenju - svi sežu prema elegantnijim profilom, manjom težinom i to sve nastoje postići bez da gube na dragocjenim performansama. Nakon mlohave evolucije prošlogodišnjeg modela Galaxy Z Fold6, Samsung se u 2025. vratio s dramatičnim promjenama, novim dizajnom i nezaobilaznim rezultatima digitalne dijete.

Samsungovo novo ruho Najnoviji Samsung Galaxy Z Fold7 je, zahvaljujući tome, najbliži idealu drugih premijskih flagshipa, samo sa opcijom ogromnog preklopnog ekrana. Okvir od aluminija tanji je nego ikad do sad, a preklopljeni telefon izgleda kao 'obični' Galaxy S. Tanji profil komplimentira trostruki modul kamere na kojeg smo naišli kod Galaxyja S25 Ultra, a sve zaokružuje mala težina, minimalistička pozadina i prostrani frontalni ekran. Samsung je, da bi ovo postigao, napravio nekoliko osjetnih promjena. Napokon su se riješili kamere skrivene ispod unutarnjeg ekrana i zamijenili je objektivom od 10 MP, vanjski ekran i unutarnji ekran su širi i podložniji iskustvu 'standardnog' mobilnog telefona, dok je neminovna žrtva stanjivanja profila uređaja na 4.4 milimetra bila - digitalna olovka S Pen. RIP.

Performanse i zaslon Na sreću, proizvođač nije štedio kad je riječ o procesoru, pa cijelu stvar pogoni najnoviji Qualcomov Snapdragon čip, a uređaj je, uz neproširivu zapremninu od 256 GB do 1 TB, opremljen s 12 GB RAM-a. Ovo u praksi u kombinaciji sa brzo punjivom baterijom od 4.400 mAh rezultira vrlo ugodnim radnim iskustvom koje, zavisno o vašim digitalnim navikama, može dosegunti oko jedan dan neprekidnog rada prije odlaska do punjača (kojeg ćete morati kupiti zasebno). Što se ekrana tiče, Galaxy Z Fold7 dolazi s jednim vanjskim LTPO AMOLED 2X panelom od 6.3 inča koji se, zavisno o onome što se vrti na ekranu radi na frekvenciji od 1 do 120 sličica u sekudi što rezultira poboljšanom energetskom učinkovitošću. Ista priča je i sa 7.8-inčnom unutarnjem ekranu koji, za razliku od vanjskog, nema zaštitu od Gorilla Glass Victusa 2, već se oslanja na plastični pokrov. Brazda na mjestu savijanja je i ove godine vidljiva, samo nije tako istaknuta i, realno, već mi je malo dosadno pričati o njima jer ih mobilni uređaji jednostavno ne mogu izbjeći.

Što se samog preklapanja ekrana tiče, za njega je zaslužna nova šarka koja čvrsto zatvara uređaj kada je zatvorena i otvorena, uz mogućnost preklapanja 'na pola puta' ili koliko god je potrebno za stvaranje trika s 'gornjim ekranom i tipkovnicom'.

Umjetna inteligencijo, srećo moja Čarolija telefona, doduše, najprije dolazi od integracije s umjetnom ingeligencijom Gemini koja radi sve od fluidnog razgoora u pravom vremenu, preko direktne analize sadržaja snimljenog kamerom, pa sve do sakupljanja informacija iz više različitih aplikacija kako bi pružila adekvatne solucije ili odgovore. Ovo je, tim rečeno, definitivno najimpresivniji 'AI telefon' kojeg sam do sad koristio. Sve smo bliži tricorderima iz Star Treka, čini se. Iza svega ovog nalazi se Android 14 i OneUI 6.1.1. koji dolazi uz sedam godina obećanih nadogradnji. Telefon također bez problema radi s više prozora odjednom, dok je Circle to search proširen na veći broj aplikacija, uključujući mobilne igre u kojima, primjerice, možete zaokružiti neprijatlja i umjetna inteligencija će vam reći kako ga najlakše pobijediti. Također mi se jako dopala traka s aplikacijama na dnu ekrana koja se po potrebi može izvući za prebacivanje sadržaja iz jedne aplikacije u drugu. A kamere? Što se iskustva s kamerama tiče, ono je zbog tankog profila uređaja donekle slabije nego u Ultri. Širokokutna i ultra širokokutna kamera u idealnim uvjetima snimaju jako dobre fotografije, no kad krene oblačno vrijeme, loše osvjetljenje ili, nedajbože, noć, potrebno je ručno prilagoditi opcije i uključiti odgovarajući mod kako bi se izbjegle uobičajene boljke koje dolaze sa nedovoljnom ekspozicijom i drugim neadekvatnim postavkama snimanja.



Samsung Galaxy Z Fold7 primjeri fotografija







Tim rečeno, telefon može snimati videe u 8k rezoluciji, umjetna inteligencija može brisati neželjene glasove i dijelove scene. Što se AI pikanterija za fotografije tiče, uređaj dolazi sa značajkama koje sam već susreo kod drugi Samsungovih telefona, uz asortiman novih alata. Za razliku od tih telefona, Fold7 ima velik ekran pa se manji detalji bolje vide i lakše mogu uređivati. Primjerice, možete uzati Drawing Assist da biste pretvorili fotografiju u 'umjetničku' sliku zavisno o tome kako ju interpretira AI. S obzirom da opcija ne podržava ljude, fotografije s ljudima će kreirati umjetničke slike bez njih. AI, tim rečeno, i dalje nije savršen, no može poslužiti ako snimite loše fokusiranu fotografiju i prevorite ju u jedinstven komadić umjetnosti. Photo Assist i drugi alati za obradu dostupni su unutar aplikacije Gallery koja ima svoj set alata za uređivanje. Riječ je o robusnom paketu opcija koje nude sve od prethodno definiranih filtra koje možete podesiti slajderima za temperaturu boje, kontrast, zasićenje i zrnatost. Drugi dio vam daje opcije u stilu Photoshopa: AI gumicu, laso, selekciju boje, miksanje boja i stilove. Miksanje boja nije presofisticirno, no pomaže podešavati ton slike i poigrati se sa zasićenjem i osvjetljenjem. Što se drugih malih poboljšanja tiče, tu je i konačno micanje kamere ispod unutarnjeg ekrana i dodavanje selfi kamere od 10 MP slične onoj na vanjskom ekranu.

Sve u svemu, ono što smo ove godine dobili sveobuhvatnije je i elegantnije iskustvo nego kod Galaxy Z Folda6. Jedini zamjetni problem s kojim sam se susreo umjeren je pad performansi uzrokovan povećanom temperaturom rada pri zahtjevnim aplikacijama, no čak i uz to - telefon radi, samo ne punom snagom. Može kao običan flagship, može kao tablet Što se cijene tiče, radi se i dalje o telefonu koji je puno skuplji od 'standardnog' flagshipa, no to ne vjerujem da je nešto novo, s obzirom da svaki put kad kažem da je preklopni smartfon skup, to je kao da kažem da je Mercedes skup. Ono o čemu se ovdje da pričati jest kompariranje s konkurencijom iz Kine koja, realno, ima već jak portfelj impresivnih uređaja koji, ako ništa drugo, imaju bolje performanse po pitanju kamera. Novi Fold6 je, na kraju dana, jako lijep telefon zbog više razloga - lijepog preljevanja boja na kućištu, elegantnog korisničkog sučellja, te pristojnih performansi kombiniranih s formom klasičnog telefona koji se, eto, po potrebi da rasklopiti. Ako ste na ogradi što se kupnje novog AI-jem poduprtog Folda, a imate Samsungov preklopni telefon proizveden prije tri do pet godina, nadogradnja se definitivno isplati, samo se nadam da vam neće faliti nedostatak S Pena.

Samsung Galaxy Z Fold7







