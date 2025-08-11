DIGITALNA SIGURNOST

Ažurirajte WinRar: Hakeri ga koriste za kibernetičke napade

Damir Rukavina

11.08.2025 u 16:03

Izvor: Profimedia / Autor: Anirban Basu / Alamy / Profimedia
Predlaže se da korisnici čim prije nabave najnoviju verziju softvera kako bi smanjili ranjivost svojih sustava

Popularni program za kompresiju datoteka WinRAR pogođen je ozbiljnom sigurnosnom ranjivošću koja je već u upotrebi u kibernetičkim napadima. Stručnjaci upozoravaju korisnike da što prije ažuriraju softver na najnoviju verziju.

Ranjivost, označena kao CVE-2025-8088, nosi visoku ocjenu opasnosti od 8,8 na CVSS skali. Propust omogućava napadačima da pomoću posebno pripremljenih arhiva postave zlonamjerne datoteke na kritične lokacije u sustavu, uključujući i Windows Startup mapu. Na taj način zlonamjerni softver može se automatski pokrenuti prilikom prijave korisnika.

Prema sigurnosnim istraživačima, ova je slabost već iskorištena u ciljanim phishing napadima iza kojih stoji hakerska grupa povezana s malverom RomCom.

Kompanija RARLAB izdala je zakrpu u verziji WinRAR 7.13, no korisnici je moraju ručno preuzeti i instalirati, budući da program nema mogućnost automatskog ažuriranja.

