Ažurirajte WinRar: Hakeri ga koriste za kibernetičke napade

Popularni program za kompresiju datoteka WinRAR pogođen je ozbiljnom sigurnosnom ranjivošću koja je već u upotrebi u kibernetičkim napadima. Stručnjaci upozoravaju korisnike da što prije ažuriraju softver na najnoviju verziju.

Ranjivost, označena kao CVE-2025-8088, nosi visoku ocjenu opasnosti od 8,8 na CVSS skali. Propust omogućava napadačima da pomoću posebno pripremljenih arhiva postave zlonamjerne datoteke na kritične lokacije u sustavu, uključujući i Windows Startup mapu. Na taj način zlonamjerni softver može se automatski pokrenuti prilikom prijave korisnika.