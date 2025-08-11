Bivši Googleov direktor upozorava: AI distopija stiže već 2027.

Bivši glavni poslovni direktor Google X-a Mo Gawdat upozorava da se svijet nezaustavljivo kreće prema tehnološkoj AI distopiji koja bi mogla započeti već 2027. godine i potrajati između dvanaest i petnaest godina. U razgovoru za podcast 'Diary of a CEO' izjavio je da će ključne ljudske vrijednosti, poput slobode, međuljudske povezanosti, odgovornosti, stvarnosti i moći, biti ozbiljno narušene. Prema njegovim riječima, umjetna inteligencija sama po sebi nije glavni uzrok nadolazeće krize, već djeluje kao pojačivač postojećih društvenih problema i ljudskih mana, prenosi Gizmodo.

Problem nije AI - problem je...moderni kapitalizam?

Gawdat objašnjava da je prvotna namjena razvoja umjetne inteligencije bila olakšati ljudima obavljanje rutinskih zadataka, osloboditi im vrijeme i smanjiti opterećenje, zadržavajući pritom ili čak povećavajući ukupnu produktivnost. Međutim, stvarnost se razvija u drukčijem smjeru. U svijetu kojim dominira kapitalistički imperativ maksimiziranja profita, umjetna inteligencija sve više utječe na tržište rada.

Tvrtke koriste njezin potencijal za povećanje učinkovitosti kako bi smanjile troškove, što često dovodi do smanjenja broja zaposlenih, usporavanja zapošljavanja ili povećanja zahtjeva prema postojećim radnicima. Prema Gawdatovim riječima, to nije slučajnost, već odraz činjenice da tehnologija pojačava vrijednosti koje prevladavaju u društvu, a trenutno je ta dominantna vrijednost kapitalizam.

Ističe da sličan obrazac vidimo i kod drugih tehnoloških dostignuća. Društvene mreže, koje su trebale povezivati ljude, često su dovele do veće izolacije, dok su mobilni telefoni, zamišljeni kao sredstvo za rasterećenje od posla, u praksi produžili radni dan i stvorili stalnu dostupnost. Sličan nesrazmjer između obećanja i stvarnog učinka prijeti i s umjetnom inteligencijom.