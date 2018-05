Kažu da je najbolja dosad, a mi smo je isprobali - evo kako nam se svidjela Nokia 8 Sirocco

Nakon niza vrlo dobrih uređaja srednje klase kineski HMD, odnosno Nokia, izbacio je i svoj ovogodišnji flagship - Nokiju 8 Sirocco. Koliko je zapravo ovaj premijski uređaj dobar i isplati li ga se kupiti, pročitajte u našoj recenziji

Odvažni dizajnerski korak

Ovogodišnji model ne predstavlja nužno korak nazad, no kao proizvod nema toliko snažan identitet. Tko zna? Možda trik leži u supertankom čeličnom rubu koji obgrljuje kućište od Gorilla Glassa? Kao veliki ljubitelj uređaja nesputanih košuljicama, maskama i sličnim sigurnosnim mjerama, shvatio sam koliko znači osjećaj kada vam uređaj savršeno leži u ruci. Može se reći da dizajneri nove Nokije 8 Sirocco to jednostavno nisu doveli do savršenstva na kakvo smo navikli. Ne radi se o nečemu što bi vas trebalo odbiti od kupnje i spreman sam to pripisati isključivo osobnom ukusu, ali nešto oko dizajna nove Nokije je - neobično.